ARM lancia la nuova GPU Mali-G57 con prestazioni da top di gamma a basso prezzo

Oslo - uomo ARMato ruba un'ambulanza e si lancia sulla folla. Travolti anche due bimbi : Gli inquirenti: «Sono stati esplosi proiettili per fermare il sospettato, che non è gravemente ferito»

Uomo ARMato ruba un'ambulanza a Oslo e si lancia sui pedoni - arrestato : Un Uomo ha rubato un’ambulanza e si è lanciato sulla folla nel centro di Oslo ferendo diverse persone.La polizia ha aperto il fuoco, riuscendo a bloccarlo e lo ha arrestato. “Abbiamo il controllo dell’ambulanza”, ha twittato la polizia, che ha sparato alcuni colpi contro l’Uomo, ferendolo non gravemente. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali le forze dell’ordine starebbero cercando un ...

Pasta italiana contaminata da insetti : la Commissione Europea lancia l’allARMe : Il Sistema Rapido di Allerta Comunitario della Commissione Europea ha fatto scattare l’allarme in tutta Europa per la presenza sul mercato di confezioni di Pasta italiana contaminata da insetti. La segnalazione è partita dalla Danimarca, che il 17 ottobre ha pubblicato l’avviso di sicurezza 2019.3622 dal titolo: “Pasta from Italy infested with insects”, ovvero “Pasta dall’Italia contaminata da insetti“. ...

Carceri : Uilpa lancia allARMe sovraffollamento - ‘in Sicilia 13 istituti off limits’ : Palermo, 17 ott. . (Adnkronos) – Sono 6.476 i detenuti che potrebbero essere ospitati nelle Carceri Siciliane la cui popolazione carceraria è invece di 6.496 persone. Di queste 1.124 sono stranieri, 214 donne. Con un organico di polizia penitenziaria a disposizione di 3.726 unità. I dati sono stati resi noti dalla Uil polizia penitenziaria durante una conferenza stampa, a Palermo, in cui il sindacato ha denunciato, ancora una volta, ...

PUBG consentirà di lanciare oggetti ai compagni di squadra e ARMi da mischia per danneggiare i nemici : La quinta stagione PUBG è alle porte e la sua prima patch è attualmente disponibile sui test server. L'update pesa 8.7GB ed aggiunge, tra le altre cose anche un nuovo Survivor Pass.La più grande novità è la possibilità di lanciare oggetti ai compagni di squadra. Questo può essere fatto con munizioni o oggetti curativi. Potete richiedere l'oggetto che desiderate utilizzando lo strumento di comunicazione aggiunto di recente e il vostro compagno di ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allARMe per il Centro-Nord : attenzione ad alluvioni lampo - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Una forte perturbazione in transito sul Nord Italia porterà forte maltempo nella giornata odierna. Ecco gli avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment): livello 2 per parti dell’Italia e per la Francia sudorientale principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Livello 1 per Cipro per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora ...

LIVE ARMenia-Italia Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Nicolato lancia Cutrone al centro dell’attacco - dalla panchina Pinamonti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:10 Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono obbligati a vincere oggi per avvicinarsi all’Irlanda in testa al girone: i Verdi al momento hanno 6 punti di vantaggio ma hanno disputato due partite in più. 18:06 Chance dal primo minuto anche per Sottil: il laterale viola non sta trovando spazio ultimamente con la propria squadra, ma ha più volte dimostrato di avere un grandissimo ...

Rita Dalla Chiesa lancia l'allARMe terrorismo : Troppo odio contro agenti : Non vi è più alcuna riconoscenza per le divise. Rita Dalla Chiesa parte da questo presupposto e avverte che il clima che si respira oggi è simile a quello dei primi anni Settanta che hanno preceduto il terrorismo: "Stiamo tornando verso un periodo che pensavamo chiuso da un pezzo, e invece non è vero". Il riferimento è a un tweet choc che recitava: "“Rompete i cogl... sugli sbirri morti in questura? Ma chi c... se ne frega! Morissero tutti nello ...

Deforestazione Amazzonia - Animal Equality lancia l’allARMe : “Situazione gravissima”. “Entro 30 anni - sarà una savana” [VIDEO] : Animal Equality, ong internazionale per la difesa dei diritti degli Animali, ha documentato con immagini girate con i droni la Deforestazione in Amazzonia (in fondo all’articolo) e “il collegamento con l’industria alimentare e gli allevamenti intensivi” e nel diffonderle afferma che “la situazione è ancora gravissima, gli incendi continuano e la crisi climatica si fa sempre più urgente“. A settembre 2019, ...

Usa - media : “Trump chiese di fermare indagini su uomo difeso da Giuliani”. Kievgate - 4 della sicurezza nazionale lanciarono l’allARMe : Un altro favore, un altro episodio di uso improprio del ruolo di presidente degli Stati Uniti da parte di Donald Trump. Lo denunciano Bloomberg e il Washington Post che parlano di una richiesta del tycoon, datata 2017, all’allora segretario di stato Rex Tillerson di lavorare ad un “accordo diplomatico” per fermare il procedimento penale nei confronti di Reza Zarrab, un commerciante d’oro turco-iraniano accusato di corruzione e difeso ...

Unicef lancia l'allARMe giovani inattivi in Italia il record Europeo : Unicef lancia l'allarme giovani inattivi in Italia il record Europeo.Secondo gli ultimi dati Istat, al 2018, in Italia i giovani inattivi sono tanti

Trieste - il Sap lancia l'allARMe : Noi vittime di balordi : Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap): "Abbiamo bisogno di maggiori tutele". "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alla famiglia dei due colleghi uccisi questo pomeriggio a Trieste. Siamo addolorati". Lo dichiara Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), commentando quanto avvenuto nella questura di Trieste questo pomeriggio.\\ Secondo le prime ricostruzioni, due ...

Salerno. Donna muore lanciandosi dal sesto piano in via del CARMine nei pressi della fARMacia : Giovedì mattina tragico a Salerno dove una Donna si è tolta la vita. La vittima è precipitata dal sesto piano