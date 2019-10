Auto fuori strada su asfalto viscido | un morto

Palermo - Auto esce fuori strada e prende fuoco : morti due ragazzi - tre feriti gravi : Le vittime avevano 17 e 16 anni. L'incidente alle 4 del mattino nei pressi di Belmonte Mezzagno. Il conducente ha perso il controllo della sua Bmw

BESATE - AutoBUS CON BAMBINI FUORI STRADA/ Video : 7 feriti - la dinamica dell'incidente : BESATE, AUTOBUS con BAMBINI FUORI STRADA: incidente a Milano. Areu dichiara maxi emergenza: 7 feriti, la dinamica dell'incidente e le ultime notizie.

Incidente a Besate - Autobus con trenta bambini a bordo esce fuori strada : 7 feriti lievi : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Incidente a Besate - Autobus con trenta bambini a bordo esce fuori strada : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Iran fuori dal coro e il ritiro Usa dalla Siria diventa un Autogol : Iran fuori dal coro: condanna il piano turco di invadere il nord del paese, ma al tempo stesso si rallegra per l’annunciato ritiro delle truppe Usa dalla Siria, che considera un atto dovuto da fin troppo tempo.Mentre l’Europa e l’Occidente giustamente si arrovellano sul tradimento dei curdi da parte di Trump, il cui annunciato ritiro della truppe Usa dal nord della Siria lascerebbe indifesi gli ex alleati che pur hanno perso ...

Auto travolge 5 bambini fuori da asilo : 12.32 Cinque bambini sono stati travolti da un Suv vicino a un asilo di Chieri, nel Torinese. Uno, portato in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino, è in pericolo di vita. Ricoverati altri due piccoli, fortunatamente con ferite più lievi, uno al Regina Margherita e l'altro a Chieri. L'Auto che ha investito i bimbi sarebbe del padre del titolare della scuola di infanzia. Parcheggiata in lieve salita, è finita sui bambini: da ...

**Sicurezza : Salvini - ‘fondine fuori uso e Auto obsolete - manovra stanzi risorse’** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Ho visto fondine fuori uso, ci sono macchine con 300mila km. Chiederemo che in manovra ci siano quanto meno gli stessi soldi che avevamo messo noi l’anno scorso per le assunzioni e le dotazioni”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della visita al carcere di Sabbione.L'articolo **Sicurezza: Salvini, ‘fondine fuori uso e auto obsolete, manovra stanzi ...

Auto fuori strada - tragica carambola nel campo : Daniele Lombardelli muore a 32 anni : L'imprenditore edile di Lugagnano è la vittima del tragico incidente stradale di lunedì sera a Sant’Antonio di...

Foggia - un morto e quattro feriti in un incidente stradale. La vittima sbalzata fuori dall’Auto : L'impatto tra una Fiat Panda e un'Audi è stato talmente violento che la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura. Insieme all'uomo che ha perso la vita viaggiava un'altra persona che dopo l'incidente si è allontanata rapidamente dalla zona.Continua a leggere

Salerno - la tragedia di San Matteo : Auto fuori strada - un morto e 4 feriti : Un morto e quattro feriti gravi. E questo il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto all'alba in via Ligea, a Salerno. Un'auto con a bordo cinque giovani, che sarebbero tutti originari...

Auto con cinque ragazzi fuori strada : uno muore - gli altri sono gravi : Un morto e quattro feriti gravi. E questo il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto all'alba in via Ligea, a Salerno. Un'Auto con a bordo cinque giovani, che sarebbero tutti originari...

Ostia - vipera salta fuori da vano motore di un’Auto in riparazione : Roma – Attimi di paura per un meccanico di Ostia e il suo capo, quando durante una riparazione ad una macchina si sono imbattuti in una vipera, sbucata all’improvviso dal vano motore dell’Opel Zafira su cui stavano lavorando, lasciata poco prima dal suo proprietario per far riparare un guasto elettrico. Il meccanico ha aperto il cofano per studiare il guasto, quando improvvisamente la vipera, che aveva costruito il suo nido nel ...

Sbalzata fuori dall’Auto dopo lo schianto - Joanna muore a 35 anni davanti al figlio di 8 anni : La 35enne Joanna Keib, di origini polacche ma da tempo residente in Toscana, Sbalzata letteralmente fuori dall'abitacolo della vettura su cui viaggiava col compagno e il figlioletto di 8 anni di ritorno a casa. Per lei inutili i successivi soccorsi medici allertati dal compagno che è rimasto illeso così come il piccolo.\\Una giovane madre di 35 anni morta, a fianco della Open Zafira dove viaggiava insieme alla sua famiglia, il compagno e il ...

Pescara - Autobus finisce fuori strada : 30 feriti : Luca Sablone Il mezzo era pieno di studenti pendolari: il piede della 17enne è rimasto incastrato tra le lamiere Paura alle porte di Pescara, dove un autobus attorno alle 13.15 è finito fuori strada provocando una trentina di feriti. È successo precisamente sulla strada provinciale che da Spoltore porta in località Caprara: a bordo del mezzo della Tua (Società Unica Abruzzese di Trasporto) vi erano circa 50 studenti pendolari. Stando ...