Si è sposata! Nozze blindatissime per la star | location da favola e parata di super vip

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Si èLahollywoodiana ha detto sì all’uomo che le ha rubato il cuore appena un anno fa (hanno confermato il fidanzamento solo a febbraio) nel corso di una cerimonia blindatissima. Lesono state celebrate in forma privata in un castello di Newport, nel Rhode Island. Unaextralusso per uno dei matrimoni più chiacchierati e attesi dell’anno: secondo quanto riferisce People, fu progettato nel 1894 dal famoso architetto americano Richard Morris Hunt che si ispirò alla tenuta di caccia di Luigi XIII a Versailles. Sempre secondo le informazioni raccolte dal noto magazine, la cerimonia si sarebbe svolta in una specie di giardino d’inverno. Così Jennifer Lawrence, attrice premio Oscar 29enne di cui tra i tanti lavori citiamo il ruolo in Hunger Games, e Cooke Maroney, gallerista d’arte 34enne, hanno coronato il loro sogno d’amore. (Continua dopo la foto) La ...

VanityFairIt : «Vi presento Alessia e Davide. Sono bellissimi, sono intelligenti, sono caparbi e sono anche la prima sposata al mo… -