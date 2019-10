Scabbia in scuola elementare di Trieste | è il terzo caso quest' anno

Scabbia - un caso in una scuola a Trieste : scatta l’allerta : Un caso di Scabbia è stato accertato in un bimbo che frequenta una scuola primaria di Trieste, informa l’azienda sanitaria universitaria integrata del capoluogo giuliano. L’Asuits tranquillizza, spiegando che “la trasmissione della Scabbia presuppone un contatto prolungato di cute su cute. Il contagio si verifica prevalentemente tra i soggetti conviventi, quindi in ambito familiare o nelle comunità residenziali, come nelle case ...