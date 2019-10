Milan-Lecce si chiude 2-2

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Milan-Lecce 2-2 - beffa Pioli! Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Milan-Lecce 2-2, beffa ...

Milan-Lecce finisce in parità - le pagelle rossonere : ottimo Calhanoglu - ingenuo Conti : Parte con un pareggio l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: Milan-Lecce è finita 2-2. Il tecnico si augurava di festeggiare meglio il suo compleanno e l'esordio, ma la ciliegina sulla torta la toglie al minuto numero 91 Calderoni con un gran tiro da fuori area che beffa Donnarumma. Partita strana, nella quale il primo tempo il Milan domina, ma porta a casa solamente un gol (con l'ispiratissimo Calhanoglu). Poi nel secondo tempo ...

LIVE Milan-Lecce 2-2 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio deludente per i rossoneri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′ Milan tutto in attacco che proverà a fare l’impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l’esterno difensivo del Lecce che prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri, ...

