Gruppo Espresso | 9 mesi in rosso I fratelli De Benedetti in campo

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019) I conti dei noveindelfanno soffrire il titolo di Gedi in Borsa, mentre iMarco e Rodolfo Deriaffermano il loro ruolo di soci, sia nella nota ufficiale di accompagnamento ai conti che con una lettera ai dipendenti. Sul fronte dei numeri al 30 settembre la societa' editoriale vede i ricavi in calo a 441,5 milioni a causa della flessione delle vendite e della pubblicita'; il risultato netto e' in, con una perdita di 18,3 milioni dovuta alla cessione di Persidera e agli oneri di ristrutturazione. Negli ultimi tredell'anno Gedi non vede "evoluzioni di mercato diverse da quelle dei primi nove" ma prevede, al netto delle componenti straordinarie, un risultato netto per il 2019. In Borsa il titolo ha chiuso in calo del 6,1% a 0,293 euro, recuperando dai minimi di seduta a 0,285 euro dopo il rally delle ultime sedute.Al tempo ...

