Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Alcuni Comuni e Province italiane hanno attivato diversi bandi di concorso pubblico per l'assunzione di profili esperti con l'incarico dida inserire presso le sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale. Bandi di concorso a novembre La provincia di Rieti () ha promosso un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto in funzione di istruttore direttivo-amministrativoda inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time e da disporre tramite il servizio legale sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. Il titolo di studio richiesto è la laurea in giurisprudenza e i requisiti di accesso sono l'abilitazione all'esercizio della professione di, una certa competenza del diritto sostanziale e processuale e abilità nell'attuare attività di consulenza e assistenza ...

Angel64Sonia : Concorsi avvocato, educatore e assistente sociale in Campania, Lazio, Piemonte e Veneto - jgnhaal : @ElenFlowerPower @LunelliDavide @marrovello @parcesepulto Per la legge sono due lauree, non è colpa mia se non ho s… - primaitaliana19 : RT @VotaSpartaco: @lutherblister @Aramcheck76 Esatto. Concorsi peraltro assolutamente insufficienti per numero e posti a bando, con presele… -