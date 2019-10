Capo scopre che una sua dipendente viveva per strada con tre figli piccoli | quello che fa

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Una decisione bellissima quella presa da undi una catena di negozi di abbigliamento “Modell Sporting Goods” di New York. Il giovaneha deciso di partecipare alla trasmissione molto popolare negli Stati Uniti d’America “Boss in Incognito” e ha finto di essere un commesso per una settimana conoscendo le storie di tre suoi dipendenti. Una storia in particolare lo ha reso molto triste. L’uomo ha incontrato sulla suauna giovane donna Fawn cheuna situazione famigliare molto triste e critica. Lasciata dal marito quando era ancora giovanissima con treda accudire la donna non ha potuto più permettersi una casa. Fawnperinsieme ai tree con i pochi soldi che guadagnava riusciva solo a sfamare quelle povere tre creature. Il boss ha deciso di intervenire e di rendere felice la. Innanzitutto ha deciso di ...

ggramaglia : Buongiorno. - Viviana22345827 : @BelpietroTweet Ma guarda un po' adesso che non è più il capo scopre che ci.sono delle magagne. E bravo il nostro… -