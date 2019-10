Di Maio sfida Conte | il governo rischia E ottiene un vertice

Di Maio sfida Conte : Manovra torni in cdm : barricate M5S sui contanti - ira del premier : Luigi Di Maio sfida Giuseppe Conte. Il ministro degli Esteri guida il Movimento 5 stelle su una linea barricadera sulla Manovra. E chiede che il testo torni «lunedì» in Consiglio...

Taglio parlamentari - Di Maio sfida le opposizioni : chi non vota sceglie la poltrona : Vigilia di tensione sulla riforma del Taglio dei parlamentari che arriverà alla Camera domani per l'ultimo e definitivo passaggio, mentre il voto finale è previsto per...

Gianluigi Paragone sfida Luigi Di Maio : "Non me ne vado - dal M5s mi devono cacciare" : GianLuigi Paragone smentisce le voci che circolano su un suo possibile ritorno alla Lega e assicura: "Fino a che non mi sbattono fuori, io resto dentro". Messaggio ambivalente, a voler essere maliziosi: ritorno nel Carroccio solo dopo l'eventuale cacciata? Chissà. Il grillino dissidente mostra di no

Luigi Di Maio lo ‘sfasciacarrozze’ e la disfida sulle merendine : Luigi Di Maio languiva in crescenti ambasce. Era o non era lui il capo politico dei Cinquestelle? Eppure nessuno sapeva dargli istruzioni pratiche sul come tutelare la sua sacra unzione, avvenuta sul fonte battesimale secondo rito di San Gennaro e la benedizione di Rousseau. Gli abbaiamenti di Beppe Grillo diventavano sempre più criptici (anche se il suo riferimento alla “poltronofilia” non era poi così incomprensibile), lo sguardo assente di ...

Il doppio binario di Conte e Di Maio Italia crocevia della sfida Usa-Cina : Il premier sempre più vicino a Trump, Di Maio rilancia la Via della Seta nominando l'ambasciatore a Pechino Ettore Sequi. Il Pd allontana la Russia. La geopolitica del nuovo governo Conte bis Segui su affarItaliani.it

M5S-Pd : "Conte premier" - Mattarella lo ha convocato per domani alle 9 : 30 | Di Maio : "Una garanzia" | Dem : sfida da accettare : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Dal Pd via libera al Conte bis. Zingaretti : una sfida nuova. Salvini : un teatrino di poltrone. Di Maio : onoriamo la nostra responsabilità : Riprese le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega: c’è un disegno che parte da lontano per la svendita dell’Italia

Voto su Rousseau - i parlamentari M5S sfidano Di Maio : 'Lo ritiri’ : “Gli iscritti al M5S hanno e avranno sempre l’ultima parola”. Con queste parole Luigi Di Maio aveva intitolato il post pubblicato sul Blog delle Stelle nella serata di martedì 27 agosto, per comunicare l’intenzione di delegare agli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau la decisione definitiva sulla formazione del nuovo governo insieme al Pd. Una scelta che sembra in linea con le precedenti scelte compiute dai pentastellati, ma che, ...

Sfida di Di Maio - governo in salita : il Pd apre a Conte - ma boccia il capo M5S : Il governo torna in bilico a mezzanotte: Luigi Di Maio insiste per avere il ruolo di vicepremier e addirittura annuncia il voto online, successivamente a un eventuale affidamento del preincarico a...