Alla portata di 8 smartphone Xiaomi la beta MIUI 11 | registrazione entro il 20 ottobre

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 20 ottobre 2019) Giungono ottime notizie per almeno 8che potranno accedere al programma11 già in questa giornata di domenica 20, procedendofase sperimentale globale e non dunque relegatasola madrepatria del produttore ossia la Cina. Dopo aver specificato la tabella di marcia serrata secondo la quale glisaranno ben pronti ad ottenere globalmente proprio la11la fine di questo 2019, è il caso di approfondire il discorso facendo riferimento a 8 esemplari per i quali si può fare richiesta di partecipazionepropriooggi 20. Il passo in avanti della11 riguarda esattamente i seguentie device Redmi: il Mi 9T e il Mi 9T Pro), il Poco F1, il Redmi Note 7 Pro, il Redmi 7, il Redmi Y3, il Redmi Note 7 e infine pure il Redmi Note 7S. Come è possibile aderire al ...

acmilan : Il Capitano delle rossonere Valentina Giacinti, in seguito a un colpo alla testa subito in un’azione di gioco, è st… - teamdigitaleIT : Per avere dei servizi digitali che siano davvero alla portata di tutti è necessario contrastare l’emergenza digital… - aaurichs : RT @acmilan: Il Capitano delle rossonere Valentina Giacinti, in seguito a un colpo alla testa subito in un’azione di gioco, è stata portata… -