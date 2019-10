Migranti | sbarco autonomo a Lampedusa | 57 persone arrivate nella notte | anche tre minori

Salento : secondo sbarco di Migranti in poche ore : Due sbarchi di migranti nel giro di poche ore sulle coste della Puglia. Dopo i 47 migranti intercettati ieri al largo di Santa Maria di Leuca, nella notte è avvenuto un nuovo sbarco a Otranto. La Guardia Costiera ha intercettato al largo delle coste del Salento 34 migranti curdo-iracheni, tra i quali vi sono anche donne e tre bambini, che si trovavano a bordo di una barca a vela con motore. Dopo essere sbarcati nel porto della località ...

Migranti - nuovo sbarco autonomo : arrivano in 50 sulle coste del Salento : Un'imbarcazione con circa 50 Migranti è approdata nel porto di Santa Maria di Leuca, scortata da due motovedette della capitaneria di porto. Tra le persone sbarcate ci sono anche una donna con una bambina e nove minori, probabilmente non accompagnati. Non si segnalano situazioni critiche tra le persone arrivate sulle coste salentine.Continua a leggere