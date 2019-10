Lecce | pota gli ulivi con una motosega | l' attrezzo gli scivola di mano | muore un 67enne

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 19 ottobre 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio, 18 ottobre, nelle campagne di Melendugno, nelse, dove unoriginario di Calimera, Paolo Pascali, è morto dopo che lacon la quale stavando glidella sua campagna gli èta di. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, in quanto l'gli ha tagliato letteralmente il polso sinistro, tranciando l'arteria radiale. Una ferita gravissima quindi, che ha fatto perdere all'uomo molto sangue. A ritrovarlo ormai esanime è stata sua moglie, che ormai non lo vedeva tornare. I soccorritori si sono immediatamente fiondati sul luogo del grave fatto di cronaca: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Indagini in corso La dinamica dell'incidente è comunque ancora tutta da chiarire con maggior precisione. Sul caso stanno indagando i carabinieri della ...

