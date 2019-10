Chi è Felice Maniero | da boss del Brenta a collaboratore di giustizia

Arrestato l'ex boss Felice Maniero : picChiava la compagna : L'uomo che negli anni '80 era a capo della Mala del Brenta, soprannominato "Faccia d'angelo", è finito di nuovo in cella per...

Leon Cino : "Vinsi Amici con una botta sul ginocChio - confuso e felice" - : Andrea Conti Il ballerino ricorda l'anno del trionfo alla terza edizione del talent show di Maria De Filippi. Un piccolo incidente sul palco aveva mandato nel pallone Leon Cino, poi è arrivato il trofeo del primo premio tra le mani Con gli occhi azzurri, i capelli biondissimi e il suo talento nella danza, Leon Cino è stato il primo ballerino a vincere “Amici di Maria De Filippi”. Era il 23 maggio 2004, la notte del trionfo del ...

MarChisio si racconta : “Allenatore? Non escludo nulla. Felice per la 8 a Ramsey”. E svela un retroscena : “Se mi piacerebbe diventare un allenatore? Non ho escluso nulla, ma per il momento non ho deciso cosa farò”. Parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e da poco ritiratosi dal calcio giocato. Il ‘Principino’ si è raccontato in un’intervista al ‘Daily Mail’. “Se mi sarebbe piaciuto giocare in Inghilterra? Da ragazzo, due dei miei giocatori preferiti, Steven Gerrard e Frank ...

Lidia SChillaci fidanzata con Luca Favilla/ "Di lui non parlo ma mi rende felice!" : Lidia Schillaci, rivelazione di Tale e Quale Show racconta tra le pagine di Nuovo il suo amore con Luca Favilla, il ballerino di Amici e Ballando.

Dopo il divorzio ho Chiesto l’aiuto di uno psicologo. La vita da single e felice di Jennifer Aniston : Jennifer Aniston ha voltato pagina, ha trovato il modo di convivere con i fantasmi del suo passato. Prima è stata la moglie tradita di Brad Pitt, poi si è legata con l’attore Justin Theroux ma il matrimonio è naufragato tristemente. Oggi è single e felice e guarda al suo periodo buio con una dose massiccia di risolutezza. Intervista al programma Howard Stern Show, la Aniston ha risposto ad alcune domande spinose sulla sua vita.\\ "Oggi sono ...

Cambiare vita dopo il tumore e un matrimonio fallito : il “grande salto” di un’ex arChitetta. “Ora sono felice” : A cosa pensi quando sei nel lettino della tac, e aspetti di sapere se hai un cancro, se ce la farai? Che avresti dovuto prendere il brevetto di volo, che non hai viaggiato abbastanza, baciato abbastanza, vissuto abbastanza. Allora ti prometti: mollo tutto e faccio ciò che mi rende felice. Veronica Benini è stata di parola: non ha preso il brevetto di volo, ma ha ricominciato tutto, anzi, si è ‘ricominciata’ con il nome di battaglia di Spora. ...

La nuova vita di Adriano Malori : “Ho risChiato la sedia a rotelle - ora sono felice. Ganna è da record dell’ora” : A volte risulta difficile credere al fatto che la vita ti offra sempre una seconda possibilità. Adriano Malori ci ha creduto profondamente, ha lottato come un vero e proprio guerriero per riprendere in mano la sua esistenza, avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, capire che purtroppo la sua carriera era finita troppo presto, e ripartire da zero; reinventarsi, scrivere un’altra storia della sua seconda vita. Una vita che adesso ...

Marco Giallini : “Rocco SChiavone? Un uomo malinconico e mai così felice” : Rocco Schiavone torna su Rai 2, Marco Giallini a Blogo: “Lui è un uomo malinconico che non tocca mai picchi di estrema felicità” Oramai è una certezza: Rocco Schiavone sta per tornare nelle nostre televisioni. A vestire i panni del burbero vicequestore sarà come sempre Marco Giallini. Da mercoledì 2 Ottobre, su Rai 2 e […] L'articolo Marco Giallini: “Rocco Schiavone? Un uomo malinconico e mai così felice” proviene ...

Formula 1 – Leclerc felice - Hamilton battagliero - Vettel sorride a metà : le parole dei piloti dopo le qualifiche di SoChi : Leclerc in pole position a Sochi davanti ad Hamilton e Vettel: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp di Russia Il momento magico di Charles Leclerc continua. Il giovane pilota Ferrari firma il miglior tempo del Gp di Russia e conquista la pole position anche sul tracciato di Sochi, la quarta consecutiva (l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher!) e la sesta dell’anno, due in più di Hamilton e Bottas! Alle ...

Maria Elena BosChi - Dagospia : perché è felice come una Pasqua dopo l'addio di Renzi al Pd : dopo lo strappo, inizia la fase due di Matteo Renzi. Una fase due che viene anticipata da una ricostruzione di Dagospia, secondo cui l'obiettivo principe del fu rottamatore è il ritorno a palazzo Chigi. Scontato che sia il suo obiettivo, assolutamente meno scontato che ce le faccia. Si parte dal per

Aurora Ramazzotti a FqMagazine : “Chi si prende la briga di insultarmi sui social mi fa pena. In ogni caso - io sto bene con me stessa e sono felice” : Sorriso dolce, senza un filo di trucco, bella, vestita tutta di nero con occhialini colorati e un anello in cui spicca il nome del padre “Eros”. Incontriamo Aurora Ramazzotti in centro a Milano. A soli 22 anni ha già vissuto sulla sua pelle momenti difficili, bui, per toccare il fondo e risalire grazie allo sport e alla disciplina. Essere figli privilegiati ha una infinità di vantaggi, ma il rovescio della medaglia la “gente comune” non la ...

Chiara Ferragni felice per 'Unposted' : 'Miglior partenza del 2019 per un film italiano' : È stato un risveglio davvero emozionante quello che ha avuto oggi, 18 settembre, Chiara Ferragni. L'influencer, infatti, è stata informata del fatto che il documentario sulla sua vita ha esordito al primo posto del botteghino: dopo un solo giorno di proiezione in quasi tutti i cinema d'Italia, il film "Unposted" ha raccolto un incasso di oltre 500mila euro e un ottimo riscontro da parte del pubblico. La Ferragni al settimo cielo: il suo film ...

Angelo Sanzio - Chi è il fidanzato?/ "Mi tiene stretto al suo petto e sono felice..." : Angelo Sanzio, chi è il fidanzato? Ken italiano scrive su Instagram: "Mi tiene stretto al suo petto e sono felice". Ma non svela l'identità del suo amore.

Marco BianChi : «Come ho imparato ad essere felice» : Grande insalata di farroGrande insalata di farroPanini con frittata di ceci, sgombro e pomodoroPanini con frittata di ceci, sgombro e pomodoroCioccopere fondente al 70%Cioccopere fondente al 70%Le ricette di Marco Bianchi de Il gusto della felicitàLe ricette di Marco Bianchi de Il gusto della felicitàIl libroParlare con Marco Bianchi è semplice e arricchente, come le sue ricette. È sempre a suo agio, non solo se si parla di alimentazione: ...