Bolzano | bloccate A22 | statale SS12 e ferrovia del Brennero domani per disinnesco bomba

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019)20 ottobre saranno temporaneamentel’autostrada A22, la stradae ladel. Tutto pronto aper ildi unadella seconda guerra mondiale ritrovata dieci giorni fa in un cantiere di piazza Verdi. Il blocco partirà dalle ore 8.45 fino alla definitiva messa in sicurezza dell’ordigno, prevista non oltre le 11.30. Nel centro storico 4.000 persone, che abitano nella zona rossa, dovranno lasciare le loro case, tra loro anche 800 ospiti di alberghi, mentre 60.000 residenti nella cosiddetta zona gialla non potranno invece scendere in strada. Saranno chiuse le chiese e gli impianti sportivi.resterà tagliata in due: non ci sono via alternative per bypassare la città. L’autostrada delha predisposto un vero e proprio blocco sia in direzione sud, prima del casello diNord, che nella carreggiata nord prima ...

