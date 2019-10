Aerei caduti | sms choc tra i dipendenti incastrano la Boeing

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Valentina Dardari La compagnia sapeva già nel 2016 i difetti che hanno portato alla morte di 346 persone in due incidentidistinti Guai per la, la compagnia di cui facevano parte i due, uno in Indonesia nel 2018 e l’altro in Etiopia nel 2019. Ben due anni primasarebbe stata a conoscenza dei problemi legati al 737 Max che hanno causato la morte di ben 346 persone. Questa verità sarebbe emersa da alcuni sms avvenuti tra duedell’azienda, precisamente inviati da un pilota a un collega. Nei messaggi si legge infatti che “L’aereo impazzisce nel simulatore. Ti dico che non sono bravo a pilotare, ma è stato scandaloso”. I due avevano provato al simulatore il nuovo aereo e avevano riscontrato diversi problemi con il sistema automatico di stabilità, Mcas. A raccontare al collega Patrik Gustavsson i difetti trovati è stato Mark Forkner, ...

