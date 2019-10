Quota 100 svuota i comuni | vigili spostati in uffici nel Napoletano

RIFORMA PENSIONI/ La "visione" che manca a Quota 100 - Quota 92 & co. : Si continua a parlare di RIFORMA delle PENSIONI con diverse proposte. Serve però una visione d'insieme di previdenza e assistenza

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Fornero “non è riforma - ma teniamola” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Fornero “non è riforma, ma teniamola” Pensioni ultima ora – Quota 100 e riforma Fornero continuano ad alimentare il dibattito pubblico in materia previdenziale. Proprio l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero è tornata a parlare di Pensioni, compiendo alcune riflessioni su quelle che sono state le sue azioni negli anni passati. Pensioni ultima ora, Fornero contro Salvini: le persone sono più sagge ...

Il sondaggio su Quota 100 parla chiaro : cosa vogliono gli italiani (e perfino gli elettori Pd) : Secondo Emg Acqua solo il 12% del campione è favorevole ad un'abolizione tout court della riforma. Le intenzioni di voto...

Pensioni - Fornero : 'Quota 100 non è riforma - in Italia 45 mila tra i cento e i 110 anni' : "Le Pensioni anticipate a quota 100 non sono una riforma, ma una controriforma di piccole proporzioni alla mia riforma di otto anni fa, con finalità elettorali. Con questa misura per tre anni, fino al 2021, si concederanno eccezioni rispetto alla mia legge del 2011". E' Elsa Fornero a esprimersi sullo sturmento di pensione anticipata introdotto quasi un anno fa dal primo Governo Conte e voluto, soprattutto, da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio. ...

Manovra : Italia Viva - ‘in Parlamento spazi per correzioni e riflessione su Quota 100’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Fatta la Manovra il Parlamento dovrà avere spazi per correggerla. è necessaria un’ulteriore riflessione su quota 100, perché c’è il rischio che le nuove generazioni la ribattezzino ‘future tax’, un vero e proprio balzello che pagheranno i giovani. Dobbiamo invertire la tendenza: basta consumare tutto oggi e non lasciare nulla per il futuro”. Lo dichiara Camillo ...

Pensioni Quota 100 : salta la rimodulazione delle finestre d'uscita : "Quota 100 rimane. La manovra non è un campo dove piazzare la bandierina del proprio partito", solo le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lasciano pensare ad una conferma della misura voluta dalla Lega fino al termine della sperimentazione prevista per il 2021. Tra le ipotesi presenti sul tavolo dell'esecutivo giallo-rosso anche quella riguardante la rimodulazione delle finestre d'uscita, che avrebbe aumentato ulteriormente ...

Pensioni - cosa ci sarà dopo Quota 100 : La misura andrà ad esaurimento a fine 2021. Italia Viva spinge per rendere strutturale l'Ape sociale, ma il rischio dietro...

Pensioni flessibili - la Quota 100 confermata per evitare nuovi esodati : La preoccupazione dell'esecutivo verso la possibile creazione di nuovi esodati ha determinato la conferma delle Pensioni anticipate tramite Quota 100 nel loro meccanismo di funzionamento attuale. È questa la sintesi dell'acceso dibattito che ha preso corpo all'interno della maggioranza nelle scorse settimane e che sembra essersi inasprito durante gli ultimi giorni. Un confronto al quale ha messo la parola fine il Premier Giuseppe Conte, ...

Il rischio di lasciare invariata Quota 100 : Per quanto mi è stato possibile, ho criticato le misure previdenziali introdotte -su spinta della Lega- dal governo giallo-verde, con il decreto n.4/2019, detto “delle due bandiere” (in quanto conteneva anche la normativa del reddito di cittadinanza cara ai pentastellati). Pertanto, avrei visto con favore nella manovra di bilancio per il 2020 l’abolizione - o quanto meno la revisione - di “Quota ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nessuna rimodulazione finestre 2020 : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nessuna rimodulazione finestre 2020 Pensioni ultime notizie: Quota 100 non subirà alcuna modifica nel 2020, nemmeno riguardo la rimodulazione delle finestre d’uscita, ovvero l’ipotesi del ricorso all’unica uscita per i lavoratori privati e pubblici. Il governo dovrà però lavorare velocemente su come rimpiazzare Quota 100 quando questa misura arriverà al termine naturale, ovvero il 31 dicembre 2021. ...

Pensioni 2020 : Quota 100 invariata - ma i sindacati sono indignati sulle rivalutazioni : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 ottobre 2019 vedono emergere importanti aggiornamenti dal governo circa la prosecuzione della sperimentazione Quota 100 ed il riavvio degli adeguamenti degli assegni. Due temi chiave che sono stati sottolineati dalla stessa maggioranza, ma che non sono risultati esenti da critiche. Le parti sociali hanno infatti puntato il dito contro i provvedimenti, ritenuti insufficienti per garantire una vera ...

"Quota 100" - verso emendamento renziani : 22.27 Italia Viva presenterà emendamenti in Parlamento per alcune modifiche alla legge di bilancio, in particolare su "Quota 100" e sul tetto alle transazioni in contanti. E' quanto trapela da fonti dello stesso partito di Renzi, che peraltro esprimono soddisfazione per lo stop all''aumento dell'Iva e per le misure a favore della famiglia contenute nella manovra. L'emendamento su "Quota 100" dovrebbe essere illustrato già alla prossima ...

Pensioni : Speranza - ‘Quota 100? toglierla avrebbe creato altri esodati’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Perché non abbiamo tolto quota 100? Non per non disturbare la Lega.. la Lega l’abbiamo disturbata facendo questo governo. Il punto non è questo ma è che ci sono tane persone che stanno andando in pensione e lo hanno pianificato grazie a quota 100. Non può cambiare legge così ogni anno, altrimenti provochi altri esodati. Mantenerla credo sia stato un fatto di credibilità dello Stato”. Lo ...

Pensioni Quota 100 : proposta uscita anticipata di 3 anni - ma con taglio assegno del 15% : Le ipotesi di riforma delle Pensioni anticipate con Quota 100 passano da un solo unico coro: maggiore flessibilità in uscita. Andare in pensione qualche anno prima, rispetto alle Pensioni a Quota 100 che hanno beneficiato di importanti risorse del bilancio statale, potrebbe significare dover pagare di tasca propria, con una riduzione dell'assegno mensile. Percentuali che, come per l'Opzione donna, sarebbero di un minimo del 15 per cento per ...