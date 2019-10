NBA | infortunio al ginocchio destro per Zion Williamson | i tempi di recupero

Fonte : sportfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La prima scelta assoluto dei Pelicans ha rimediato un problema al, che lo costringerà a stare ai box per due settimane Brutte notizie per i New Orleans Pelicans, la franchigia della Louisiana infatti dovrà fare a meno per due settimane di, prima scelta assoluta nell’ultimo Draft. L’atteso rookie infatti ha rimediato un problema al, che lo obbligherà a saltare le prime due giornate di NBA, dopo aver marcato visita nell’ultimo match di pre-season contro New York. Una perdita pesante per i Pelicans, considerando il fatto che nelle gare di preparaabbia tenuta una media a partita di 23,3 punti, 6,5 rimbalzi e 2,3 assist.L'articolo NBA,alper: idiSPORTFAIR.

DavideSardi : #Zion #Williamson è costretto a fermarsi, a quanto pare, per qualche settimana. Secondo coach #Gentry, l'infortunio… - sportface2016 : Infortunio per Zion #Williamson, rimandato il suo debutto in #Nba Possibile chance in quintetto per Nicolò #Melli - Panico_Meis : Adoro l'odore dei fisioterapisti con la terza media a ogni infortunio di un giocatore Nba. -