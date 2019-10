Migranti | due sbarchi in poche ore | tra loro molti curdi

Salento - sbarcano 82 Migranti : ci sono due presunti scafisti : Luca Sablone Al vaglio delle forze dell'ordine le identità e nazionalità dei due presunti scafisti. A bordo anche 9 minori non accompagnati Continuano gli sbarchi nel Salento: ne sono avvenuti due questa notte quasi in contemporanea, e hanno portato al raggiungimento del suolo 82 migranti totali a Leuca e ad Otranto. Stando a quanto si apprende dalle informazioni disponibili, le condizioni di uomini, donne e bambini non desterebbero ...

Taranto - tra i Migranti sbarcati un 15enne nigeriano ridotto in schiavitù - torturato e prigioniero per due anni in Libia : Le terribili storie raccolte dagli operatori a bordo della Ocean Viking. Il dramma di una donna nigeriana fuggita dopo un bombardamento in cui è morto il marito: è incinta di due gemelli

Sassaiola contro i Migranti in bici - arrestati due giovani : "Potevano ucciderli" : La polizia ha posto agli arresti domiciliari due ragazzi di Foggia, accusati di lesioni personali pluriaggravate, propaganda...

"Tu menti". "Sei nervosetto". Tra Papeete - alcol - voli di Stato e Migranti la sfida dei due Matteo : Doppia consacrazione per il leghista e il leader di Italia viva, che si propongono come i duellanti del futuro. E ognuno parla ai suoi

Altri due sbarchi in Calabria : soccorsi 108 Migranti : Pietro Bellantoni I migranti arrivati a Roccella Jonica Sono arrivati a bordo di due diverse imbarcazioni. Tra loro anche donne e bambini Gli sbarchi non si fermano. Questa notte, in Calabria, sono arrivati 108 migranti a bordo di due diverse imbarcazioni. La zona interessata è la Locride, sulla fascia jonica. Gli sbarchi sono avvenuti di notte. Il primo poco dopo mezzanotte, quando la Guardia Costiera ha avvistato una barca a vela ...

Venezia - la procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti coinvolti nelle indagini sul centro di accoglienza Migranti di Cona : Si è chiusa l’inchiesta della procura di Venezia a carico di due ex prefetti del capoluogo lagunare per irregolarità riguardanti il centro di accoglienza straordinario (Cas) per migranti di Cona. La struttura, che arrivò ad ospitare anche 1.400 richiedenti asilo, una caserma dismessa, è stata chiusa nel dicembre dell’anno scorso. La goccia che fece traboccare il vaso fu proprio l’inchiesta penale che aveva svelato ...

Migranti : Venezia - Procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - La Procura di Venezia chiede il processo per le presunte irregolarità nella gestione del Centro di accoglienza straordinario per Migranti di Cona, nel Veneziano, chiuso definitivamente nel dicembre del 2018, dopo le polemiche per le condizioni in cui erano ospitati i ri

Migranti - naufragio nella notte a Lampedusa : recuperati due cadaveri - altri due avvistati : I corpi senza vita sono di due donne, 22 i superstiti. altri due corpi sono stati avvistati e verranno recuperati. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 50 persone, ancora molti i dispersi

Naufragio a Lampedusa : recuperati i corpi di due donne. Salvati 22 Migranti - molti dispersi : Ancora un Naufragio nel Mediterraneo, ancora a poche miglia da Lampedusa. Due cadaveri, di due donne, sono stati recuperati e altri due avvistati dalla Guardia Costiera. Ventidue persone sono state tratte in salvo ma ci sono ancora molti dispersi. C’erano , infatti, una cinquantina di migranti a bordo del barchino che è naufragato. Tra loro, raccontano i superstiti, otto bambini. Secondo una prima ricostruzione, quando ...

