Dondup trasforma le reti da pesca in abiti

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Tutti sappiamo come l’inquinamento dei nostri oceani sta diventando un problema sempre più serio che può avere anche conseguenze disastrose per il nostro futuro. Infatti, oltre alla plastica e vari rifiuti anche chimici anche la rete daabbandonate sono un serio problema da risolvere per il nostro ecosistema. In questo caso ledanon sono solamente inquinanti ma anche un pericolo per tutti gli animali marini che possono rimanere incastrati e intrappolati senza possibilità di fuga. Per di più diverse organizzazioni mondiali stano studiando da anni per trovare una soluzione a questo imminente problema essendo che possono rimanere nell’ecosistema per centinaia di anni prima di decomporsi. Una soluzione ideale è di sicuro il processo denominato Econyl Regeneration System che si occupa dire questedain filo di nylon riciclando cosi questi dannosi ...