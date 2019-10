“In quel momento…”. Serena Enardu lo ha confessato dopo Temptation Island : Cosa c’è con il tentatore Alessandro : Mercoledì 16 ottobre 2019 si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Ospiti in studio, Serena Enardu e Pago, reduci della recente avventura di Temptation Island Vip 2. La coppia, come è noto, si è detta addio nel lungo confronto al falò dell’ultima puntata e le loro vicende sono state quelle più discusse e seguite dell’intera edizione. dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip Serena Enardu ha rotto il ...

Cosa c’è stasera in TV : Oltre ai soliti appuntamenti del mercoledì – "Chi l’ha visto" e "Amici" con le persone famose – c'è il nuovo programma di Daria Bignardi

Cosa c’è nella legge di bilancio approvata dal governo Conte bis : Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Questa mattina all’alba, dopo un vertice di diverse ore, il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2020, il decreto fiscale a essa collegato e ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, un testo ufficiale dove vengono riportate tutte le spese e le entrate che l’esecutivo stima per ...

Mafia Capitale - dagli arresti alle condanne : Cosa c’è da sapere : "A Roma non c’è un’unica organizzazione mafiosa a controllare la città. Ci sono diverse organizzazioni mafiose. Oggi abbiamo individuato quella che abbiamo chiamato Mafia Capitale, romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso". Così il 2 dicembre 2014, il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, commenta la maxi-operazione in cui vengono arrestate 37 persone accusate di reati ...

Cosa c’è stasera in tv : I talk show del martedì, un'irrilevante partita delle nazionale di calcio e un film che forse non avete ancora visto

Fortnite Capitolo 2 - l’attesa è finita! Cosa c’è di nuovo? : L’attesa è finita per i milioni di player di Fortnite che per oltre 24h sono rimasti ad osservare un buco nero, impossibilitati a giocare al loro gioco preferito. Epic Games ha infatti rilasciato da poco il Capitolo 2 del suo battle royale, vedendo arrivare nel gioco tante novità. In attesa di vedere il changelog ufficiale, la novità più evidente è la nuova mappa che, sostituendo totalmente quella risucchiata due sere fa dal buco nero, va ...

Vasco Rossi posta un collage con alcune star e c’è anche Chiara Ferragni. I fan si arrabbiano : “Cosa c’entra lei?” : “Il rock è provocazione, ironia e auto-ironia, poi c’è lo sberleffo”. (E adesso anche la ???? linguaccia ????)“. Parole di Vasco Rossi che sulla sua pagina Instagram ha postato un collage con le facce di alcuni artisti, tutti in posa con la linguaccia. Ci sono Brad Pitt, Madonna, Miley Cyrus, Iggy Pop e Chiara Ferragni. Proprio l’influencer non è “andata giù” ai fan del Komandante che si sono subito fatti sentire: ...

Italia 5 stelle - c’è qualCosa da festeggiare per i dieci anni del M5s? : C’è qualcosa da festeggiare per il decennale della nascita dei 5stelle? Il movimento fondato da Beppe Grillo ha portato una vera e auspicata ondata di novità nel panorama politico Italiano? Possiamo parlare davvero dell’affermazione di una nuova narrazione che sta contaminando il mondo della politica nazionale? Oppure siamo di fronte a qualcosa che più che di nuovo sa di antico, più che di rivoluzionario sa di terribilmente e irrimediabilmente ...

Uomini e Donne : Nilufar scambio di cuori con il fratello di Giordano - Cosa c’è sotto? : Uomini e Donne: Nilufar Addati, scambio di tenerezze social con il fratello di Giordano Mazzocchi. cosa c’è sotto? Una verità che fa bene al cuore Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono ormai lasciati da tempo. I due formavano una coppia a dir poco splendida poi, però, qualcosa si è rotto e sfortunatamente il loro […] L'articolo Uomini e Donne: Nilufar scambio di cuori con il fratello di Giordano, cosa c’è sotto? proviene ...

Cosa c’è stasera in TV : "Fast & Furious 8", un bel film con Jack Nicholson e i figli di Daphne Caruna Galizia a "Che tempo che fa", tra le altre cose

Cosa c’è stasera in TV : Italia-Grecia per la qualificazione agli Europei di calcio e l'ultimo film con James Gandolfini, tra le altre cose

Cina-India - Cosa c’è dietro la retorica del vertice tra Xi e Modi : Fra venerdì e sabato, per poco più di 24 ore il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati a Mamallapuram. Affrontando due temi:?commercio e terrorismo. Con i toni di Usa e Urss ai tempi della Guerra Fredda

Marek Hamsik torna al San Paolo : sarà un festa - c’è la data! La SSC Napoli di sicuro organizzerà qualCosa di speciale!” : Hamsik torna al San Paolo L’ex capitano azzurro Marek Hamsik è pronto a tornare al San Paolo, da spettatore. Il 30 ottobre, in occasione della sfida Napoli-Atalanta, giorno speciale per il popolo partenopeo in quanto è il compleanno di Maradona. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport: “Il pienone è prevedibile, lo stadio è già pronto: e finalmente potrà dedicargli quell’applauso negato dalle circostanze nel giorno ...

Che Cosa c’è nel decreto scuola del governo Conte : Il decreto scuola è stato approvato ieri sera in Consiglio dei ministri e punta sulla stabilizzazione dei supplenti e sull'assunzione di nuovi insegnanti. "Puntiamo a combattere il precariato nella scuola garantendo il più alto numero di cattedre" ha detto il ministro dell'Istruzione Fioramonti, ma in cosa consiste esattamente la misura?Continua a leggere