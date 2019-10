Anticipazioni L' Isola di Pietro 3 seconda puntata | Diego disperato | potrebbe essere papà

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA isola MARIA - tensione alle stelle : L’attentato che manderà in rovina le nozze tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e l’ereditiera MARIA Elena Casado de Brey (Elena Ponce De Leon) caratterizzerà le prossime puntate italiane de Il Segreto. Se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete infatti già che la storyline metterà più che mai al centro della scena la sfortunata MARIA Castañeda (Loreto Mauleon). Vediamo cosa succederà. Il Segreto, news: MARIA ...

L’Isola di Pietro 3 - la terza stagione della fiction con Gianni Morandi : cast - trama e Anticipazioni : Venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5 torna L’Isola di Pietro, la serie ambientata nello splendido scenario delL’Isola di San Pietro, che vede protagonista Gianni Morandi. La terza stagione della fiction si compone di 12 puntate, coprodotte da RTI e Lux Video e, oltre ai personaggi più amati di sempre, vede in questa nuova stagione l’ingresso nel cast di tre volti nuovi: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. Nelle nuove ...

L’isola di Pietro 3 - Anticipazioni 1^ puntata : il segreto di Diego : anticipazioni L’isola di Pietro 3, prima puntata: la neonata abbandonata L’attesa è terminata: venerdì 18 ottobre, in prima serata su Canale5, andrà in onda la prima puntata de L’isola di Pietro 3. La fiction in cui Gianni Morandi interpreta il pediatra di Carloforte, Pietro Sereni, promette di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Nella prima puntata de L’isola di Pietro 3 si scoprirà che Alessandro è morto! ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3 - 1^ puntata : Elena e la figlia ritornano a casa : Sta per tornare in onda una delle fiction più amate dal pubblico di Canale 5: "L'Isola di Pietro" con protagonista Gianni Morandi, giunta alla sua terza stagione di messa in onda. Le Anticipazioni di questa nuova stagione rivelano che la serie televisiva tornerà in televisione a partire da venerdì 18 ottobre, ereditando così la serata lasciata vuota dalla fiction "Rosy Abate" con Giulia Michelini e quindi dovrà vedersela con "Tale e Quale Show" ...

L’Isola di Pietro 3 - Anticipazioni 18 ottobre : Caterina viene operata agli occhi : L’attesa è terminata, visto che tra pochi giorni sulla rete ammiraglia Mediaset riaprirà i battenti una fiction molto amata diretta da Umberto Carteni. Si tratta della terza stagione della serie tv intitolata L’Isola di Pietro che vede protagonista ancora una volta il cantante e attore Gianni Morandi e l’attrice Chiara Baschetti, nei panni di Pietro Sereni e della figlia Elena. Le anticipazioni del primo episodio in onda in prima serata il 18 ...

L’Isola di Pietro 3 Anticipazioni : Elena e Valerio nuova coppia? : Trama L’Isola di Pietro 3, una nuova storia d’amore? Elena Sereni sola senza Alessandro Ferras: il futuro della donna dopo la tragica notizia Preparatevi a grandi colpi di scena! Nella terza stagione de L’Isola di Pietro, Elena Sereni potrebbe sorprendere tutti innamorandosi di un nuovo personaggio, che smuoverà le acque (eppure parecchio!) a Carloforte, luogo […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: Elena ...

L’Isola di Pietro 3 - data e Anticipazioni : una morte inaspettata : data L’Isola di Pietro 3 – prima puntata, un inizio difficile per Elena Sereni: una morte improvvisa la distruggerà Quando inizia L’Isola di Pietro 3? Una data è stata scelta: il 18 ottobre 2019, eccetto slittamenti vari. Per il momento questo è il giorno indicativo in cui potrebbe essere trasmessa la prima puntata: vedremo Elena […] L'articolo L’Isola di Pietro 3, data e anticipazioni: una morte inaspettata ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3 : Alessandro esce di scena - Elena si ritroverà da sola : Tra ottobre e novembre andrà in onda, su Canale 5, L'Isola di Pietro 3. Ritroveremo Elena , Pietro, Caterina, Diego e Annalisa. Inoltre ci saranno nuovi personaggi che andranno a scombussolare la vita dei protagonisti. Una novità della terza stagione (non molto apprezzata da buona parte dei telespettatori appassionati a L'Isola di Pietro) è l'uscita di scena di Michele Rosiello. L'attore non farà parte del cast e quindi il personaggio di ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro : Alessandro muore - Vittorio Ruggeri è il nuovo ispettore : L’Isola di Pietro 3, con protagonista Giovanni Morandi, per il terzo anno consecutivo avrà nuovamente il suo spazio nella programmazione serale di Canale 5. I nuovi episodi dovrebbero andare in onda tra ottobre e novembre 2019. Purtroppo gli spettatori affezionati dovranno fare i conti con la perdita di un personaggio molto apprezzato, ovvero il commissario Alessandro Ferras che perderà la vita in una circostanza poco chiara. Nel cast della ...