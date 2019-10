Xiaomi non si ferma più e lancia un mouse ultra-sottile e due monitor per il gaming

Non prendete impegni sabato 19 : a Firenze apre il nuovo Shop-in-Shop Xiaomi : Il 19 ottobre a Firenze apre un nuovo negozio Shop-in-Shop di Xiaomi all'interno dell'UCI Cinemas L'articolo Non prendete impegni sabato 19: a Firenze apre il nuovo Shop-in-Shop Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Chi trascina la crescita di wearable in Europa? Non è Xiaomi - e nemmeno Samsung : Stando al nuovo report di IDC, nel secondo trimestre del 2019 le spedizioni di dispositivi indossabili in Europa sono state pari a 13,4 milioni, con una crescita del 154,4% L'articolo Chi trascina la crescita di wearable in Europa? Non è Xiaomi, e nemmeno Samsung proviene da TuttoAndroid.

Voglia di Android 10? Eccolo su Realme 3 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy S7 e non solo - grazie alle custom ROM : Realme 3 Pro, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi A2 Lite, Lenovo ZUK Z1, Sony Xperia XA2 e Lenovo P2 ricevono Android 10 grazie alle custom ROM. L'articolo Voglia di Android 10? Eccolo su Realme 3 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy S7 e non solo, grazie alle custom ROM proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T Pro fa registrare un bel punteggio da DxOMark - non male : DxOMark promuove lo Xiaomi Mi 9T Pro con un punteggio di 102 con la componente fotografica decisamente migliore della controparte video L'articolo Xiaomi Mi 9T Pro fa registrare un bel punteggio da DxOMark, non male proviene da TuttoAndroid.

Chi non vorrebbe una Xiaomi Mi Band 5 così? Il primo dettaglio leak scotta parecchio : Sappiamo, per bocca di un dirigente dell’azienda, che Xiaomi Mi Band 5 è già in lavorazione e che molto probabilmente sarà lanciata il prossimo anno, magari fra la primavera e l’estate. Adesso però, grazie ai colleghi di TizenHelp, in genere affidabili e precisi, che affermano di aver ricevuto informazioni esclusive da una fonte interna, siamo in grado di aggiungere qualche dettaglio tecnico sul conto della Xiaomi Mi Band 5. Stando a ...

Non è uno scherzo : ora Xiaomi produce e vende bottiglie d’acqua minerale : Dopo avere presentato lo Xiaomi Mini Head Massager, il colosso cinese torna all’arrembaggio con l’annuncio della vendita di bottiglie di acqua minerale. Queste, etichettate semplicemente come Xiaomi Arctic Spring Natural Mineral Water, sono l’ennesima prova della grande attenzione dell’azienda hi-tech non solo per il mercato telefonico, ma anche per settori diametralmente opposti. Infatti, come una piovra, Xiaomi investe ...

Non si può escludere il lancio di Xiaomi Mi MIX 4 nel 2019 : Alla fine dello scorso mese, quando tutti attendevano il lancio di Xiaomi Mi MIX 4, il produttore cinese ha invece svelato lo Xiaomi Mi MIX Alpha. Ma, allora, in tanti si chiedono se la quarta generazione di questa fortunata gamma sia stata messa da parte o se, al contrario, verrà presentata in futuro. Ebbene, a suggerirci la risposta a tale quesito è Edward Bishop, manager per la promozione del brand Xiaomi in Cina, il quale ci ha tenuto a ...

Xiaomi Mi 9 Pro 5G smontato nel teardown ufficiale - intanto c’è la conferma : quest’anno non ci saranno altri Mi MIX : Xiaomi Mi 9 Pro 5G, il nuovo smartphone di riferimento del produttore cinese presentato ufficialmente in Cina qualche giorno fa, è stato mostrato nella sua struttura interna attraverso le immagini del teardown ufficiale; intanto nelle scorse ore è arrivata anche una conferma destinata a creare un po’ di delusione: Mi MIX Alpha, presentato come concept proprio insieme al successore di Mi 9, sarà il solo nuovo modello della serie per ...

Non ci sarà alcuno Xiaomi Mi MIX 4 : l’unico è il Mi MIX Alpha : Non è la prima volta che vi parliamo dello Xiaomi Mi MIX Alpha, un dispositivo che formalmente dovrà sostituire lo Xiaomi Mi MIX 4. Ad essere precisi si tratta di un concept-phone dal prezzo di circa 2560 euro al cambio attuale (tasse peraltro non incluse, quindi vi lasciamo solo immaginare l'importo finale, tutt'altro che a buon mercato), ragion per cui erano in molti a nutrire la speranza potesse essere presentato anchhe un dispositivo più ...

Xiaomi Mi 9 Pro 5G ufficiale : il primo top di gamma 5G per il quale non servirà vendere un rene : Xiaomi Mi 9 Pro 5G è stato ufficializzato oggi in Cina. L'evoluzione dello smartphone presentato a febbraio è stata incentrata sulla rapidità L'articolo Xiaomi Mi 9 Pro 5G ufficiale: il primo top di gamma 5G per il quale non servirà vendere un rene proviene da TuttoAndroid.

Con fotocamera da 100MP lo Xiaomi Mi MIX Alpha - anche se non pieghevole : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha verrà presentato il 24 settembre, insieme ad alcuni altri prodotti, tra cui il Mi 9 Pro 5G, la MI TV Pro 8K e la MIUI 11. Come riportato dal portale 'gizmochina.com', la società aveva pubblicato un'immagine teaser che aveva lanciato l'ipotesi lo Xiaomi Mi MIX Alpha potesse corrispondere allo smartphone pieghevole che l'azienda ha pure in programma di presentare. In ultimo, invece, è emerso che il dispositivo avrà un ...

Non sarà pieghevole lo Xiaomi Mi MIX Alpha - ma vi piacerà lo stesso : Il successore del Mi MIX 3 dovrebbe corrispondere allo Xiaomi Mi MIX Alpha, un device altamente discusso e che dovrebbe presentare materiale molto pregiati: come riportato dal portale 'gizmochina.com', il titanio per la cornice, il biossido di silicio o silica come la costituente fondamentale del vetro e l'ossido di alluminio o alluminia, che sappiamo giocare una parte essenziale nella realizzazione di vetri ad alta resistenza. Lei Jun, ...

Xiaomi non si ferma più : Mi 9 Lite è ufficiale ma arriverà in Italia a fine mese : La famiglia Mi 9 di Xiaomi si allarga ancora: il nuovo modello Mi 9 Lite è ufficiale e già disponibile all'acquisto in Italia tramite il noto rivenditore Grossoshop. L'articolo Xiaomi non si ferma più: Mi 9 Lite è ufficiale ma arriverà in Italia a fine mese proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi non si ferma più : Mi 9 Lite è ufficiale ma arriverà in Italia da ottobre : La famiglia Mi 9 di Xiaomi si allarga ancora: il nuovo modello Mi 9 Lite è ufficiale e già disponibile all'acquisto in Italia tramite il noto rivenditore Grossoshop. L'articolo Xiaomi non si ferma più: Mi 9 Lite è ufficiale ma arriverà in Italia da ottobre proviene da TuttoAndroid.