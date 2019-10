Sea Salt e l' oscuro dio Dagon sbarcano oggi su PC e console

Sea Salt : l'oscuro gioco di azione e strategia ha una data di uscita : Sea Salt di YCJY Games, sarà lanciato il 17 ottobre su Nintendo Switch, PC Steam e Xbox One giusto in tempo per Halloween. Nel gioco di azione e strategia i giocatori assumono il ruolo di Dagon, divinità che abita nelle profondità marine, mentre comanda i suoi spaventosi servi per punire coloro che osano sfidare la sua volontà.In Sea Salt dovremo quindi scatenare tutta la nostra rabbia evocando un esercito di servi mostruosi, che si abbatteranno ...

Mercato Juventus - assalto al fenomeno del ChelSea : Paratici a lavoro! : Mercato Juventus – Terminato il Mercato estivo, ci si proietta già al prossimo anno: le società guardano soprattutto con attenzione ai calciatori in scadenza che potrebbero diventare delle occasioni low-cost da prendere a volo. Tra i calciatori attenzionati dalla Juventus c’è ad esempio il brasiliano Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea e con l’accordo con […] More

ROUSSeaU E DINTORNI.../ Asse Di Maio-Di Battista per far saltare il Conte-bis : Se la consultazione su ROUSSEAU facesse saltare il banco e la bocciatura del "Conte 2" andAsse in porto per Di Maio sarebbe un micidiale strike

M5s - la scheda del voto su RousSeau : il dettaglio-bomba - qui può saltare tutto davvero : L'inciucio tra M5s e Pd scricchiola, eccome. Non solo per le ultime mosse di Luigi Di Maio, il quale continua ad alzare la posta e, soprattutto, lancia Alessandro Di Battista come ministro per le Politiche europee. Nome indigeribile per l'universo-mondo, quello di Dibba, figurarsi per i democrat. In

CAOS M5S/ Becchi : Di Maio conta su "RousSeau" per far saltare tutto : In M5s la Rete è sovrana e il responso di Rousseau può ancora ribaltare una partita che appare compromessa. Di Maio l'ha capito