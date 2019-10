L' agenzia di viaggi e le proposte su misura per ogni tipo di cliente

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Voli low cost, alberghi in offerta, pacchetti last minute... Non c’è mai stato un momento migliore di questo perare: piattaforme e motori di ricerca dedicati si moltiplicano, l’occasione sembra sempre dietro l’angolo e ognuno è libero di organizzarsi confrontando tariffe, recensioni e fotogallery. Tuttavia Franco Gattinoni, fondatore del noto Gruppo dedicato aed eventi che porta il suo cognome, ha qualche dubbio sul tema, che paragona a quello delle pompe di benzina: «Ci stiamo abituando a fare il pieno da soli per risparmiare», spiega. «Ma quando toglieranno del tutto “il servito” continueremo a pagarlo senza nemmeno rendercene conto». In sintesi: siamo davvero certi che organizzarsi da soli convenga, e converrà a breve? «Anche perché si rinuncia ad avere un servizio utile. Ed è proprio su questo che, 36 anni fa, ho fondato la mia attività». Tramonto sulle risaie in ...

