Due ragazzine di 17 e 16 anni muoiono dopo la visita notturna alla tomba di una

Cocaina e metadone per abusare di Due ragazzine - 40enne condannato a 8 anni : metadone e Cocaina per abusare di due ragazzine. Per questo un uomo di 40 anni è stato condannato a 8 anni. Per l’imputato, processato il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena, il pm di Firenze Giacomo Pestelli aveva chiesto 12 anni per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate. Per l’accusa il 40enne sarebbe entrato in confidenza prima con una delle giovani e poi con la sua amica, che ...