Xiaomi è già in modalità inverno e lancia una stufa e un purificatore d’aria smart

La MIUI 11 globale arriverà il 16 ottobre - intanto è già arrivata su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 in Cina : Xiaomi conferma che il lancio della versione globale di MIUI 11, la cui versione cinese è stata mostrata nelle scorse settimane, avverrà il prossimo 16 ottobre in India. L'articolo La MIUI 11 globale arriverà il 16 ottobre, intanto è già arrivata su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Registrazione video in 8K su smartphone? Xiaomi è già all’opera : Pare che Xiaomi abbia ancora qualche asso nella manica da giocarsi nei prossimi mesi, almeno ciò è quanto suggerisce le nuova versione di MIUI Camera L'articolo Registrazione video in 8K su smartphone? Xiaomi è già all’opera proviene da TuttoAndroid.

MIUI 11 Beta è già qui : ecco come averla sui vostro Xiaomi/Redmi : Volete dare una prima occhiata a MIUI 11 sul vostro smartphone Xiaomi/Redmi? ecco come ottenere le nuove ROM e come fare a installarle. L'articolo MIUI 11 Beta è già qui: ecco come averla sui vostro Xiaomi/Redmi proviene da TuttoAndroid.

Materiali pregiati per Xiaomi Mi MIX Alpha - che nasconde molte sorprese : A pochi giorni dall'evento in cui sarà presentato, Xiaomi Mi MIX Alpha continua a essere al centro della scena, grazie a numerose anticipazioni da parte di Xiaomi. L'articolo Materiali pregiati per Xiaomi Mi MIX Alpha, che nasconde molte sorprese proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T sono già arrivati a 3 milioni di unità vendute : Il team di Xiaomi ha annunciato trionfalmente che le vendite delle serie Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T hanno raggiunto a livello globale quota 3 milioni di unità L'articolo Redmi K20 e Xiaomi Mi 9T sono già arrivati a 3 milioni di unità vendute proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi non si ferma più : Mi 9 Lite è ufficiale ed è già disponibile all’acquisto in Italia : La famiglia Mi 9 di Xiaomi si allarga ancora: il nuovo modello Mi 9 Lite è ufficiale e già disponibile all'acquisto in Italia tramite il noto rivenditore Grossoshop. L'articolo Xiaomi non si ferma più: Mi 9 Lite è ufficiale ed è già disponibile all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per smartphone e tablet : Xiaomi lancia in crowdfunding un nuovo prodotto per gli appassionati di tecnologia e non solo: ecco la giacca da viaggio ULEEMARK, che può contare su una tasca specifica per ogni dispositivo o accessorio. L'articolo Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi sta già testando MIUI 10 con Android 10 su Mi 9T Pro : Redmi ha avviato il reclutamento per i tester interessati a provare MIUI 10 basata su Android 10 per Xiaomi Mi 9T Pro, il primo flagship del brand. L'articolo Xiaomi sta già testando MIUI 10 con Android 10 su Mi 9T Pro proviene da TuttoAndroid.