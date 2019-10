Manovra | dalla salute al fisco | tutte le misure Abolita Flax tax

Per un green new deal all'italiana si parta dalla Manovra : Sono tre le mosse indispensabili per dimostrare che si vuole davvero impostare una manovra economica su basi green che acceleri il passo verso la transizione ecologica, energetica e sociale: spostare la fiscalità sulle fonti fossili, riformare le concessioni sui beni comuni e ambientali, aumentare gli investimenti in economia circolare e fonti rinnovabili.Sono questi i punti su cui deve fondarsi la legge di bilancio 2020 che noi ...

Manovra - tutti i tasselli del puzzle : dalla digital tax al taglio del cuneo : La Manovra 2020 - attesa tra lunedì e martedì al Consiglio dei ministri - è ancora un cantiere aperto. Queste, in ogni caso, le principali misure previste.

Assegno unico per i figli addio : fuori dalla Manovra. Ecobonus per i motorini : L'Assegno unico per i figli dovrà attendere periodi migliori. Costa troppo e i soldi adesso non ci sono. Meglio farsene una ragione ed evitare scontri fratricidi. Passa così - senza...

Aiuti alle famiglie - assegno unico escluso dalla Manovra. Bonetti : “È una priorità”. Misiani : “Arriverà nel 2020” : “La manovra è in fase di costruzione e la commenteremo una volta che sarà definitivamente scritta e approvata dal parlamento. Per quanto mi riguarda come ministro delle Pari opportunità e della famiglia si tratta di una priorità che rimane”. Elena Bonetti rassicura sull’assegno unico, all’indomani dell’esclusione della misura – che prevede 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ...

Manovra - Faro (M5s) interviene ma viene interrotta dalla Lega : “Venduti - mai col Pd”. Bagarre in Aula - seduta sospesa : La deputata del M5s, Marialuisa Faro, interviene per conto del proprio gruppo parlamentareper dire sì all’aggiornamento del Documento di economia e finanza, ma viene interrotta ripetutamente dai colleghi della Lega: “Venduti, mai col Pd“, “elezioni” sono i cori e le urla che si levano dai banchi del Carroccio. Il presidente di turno della Camera, Ettore Rosato, è costretto a sospendere la seduta. L'articolo ...

Salta l'assegno unico per i figli dalla Manovra : La risoluzione di maggioranza alla nota di aggiornamento al def, depositata in Senato, nella parte che riguarda il welfare, impegna il governo “all’implementazione di interventi in favore delle famiglie, con particolare riguardo all’azzeramento delle rette per gli asili nido per i redditi medi e bassi”. Salta quindi, rispetto alle indiscrezioni circolate, il riferimento esplicito all’assegno unico per i figli da ...

Manovra da 14 miliardi : la metà arriva dalla lotta all’evasione. No aumento Iva : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’aumento dell’Iva

Verso la Manovra - dalla card unica al taglio delle tasse : le misure sul tavolo : Il tempo per la legge di Bilancio stringe: lunedì sarà il giorno della Nota di aggiornamento del Def. Dal pacchetto...

Gualtieri a Eurogruppo : “Investimenti verdi scorporati dalla Manovra? Sì - ma non subito”. Centeno : “Italia ha sempre rispettato le regole” : Gli scontri con l’Europa sono finiti. Il nuovo ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, lo ha detto in un’intervista a Repubblica e lo ha ribadito arrivando all’Eurogruppo di Helsinki, suo primo impegno pubblico da quando è diventato membro del nuovo esecutivo. Nella mente del politico Dem inizia una stagione di confronto, accordi e riforme, senza i toni esasperati che hanno contraddistinto gli ultimi 14 mesi di governo ...