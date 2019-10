Manovra | aumentano i fondi per il rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) "Per quanto riguarda la contrattazione e il triennio 2019-2021, il Governo sta facendo un grande sforzo in legge di Bilancio allo scopo di garantire continuità dopo ildei precedenti tre anni", ha affermato la ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone. Uno sforzo che il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, quantifica in oltre 3 miliardi per quando la misura suideicontenuta nellasarà a pieno regime, cioè entro il 2021.

