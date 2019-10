Il manager di Battiato | È il suo ultimo album Lui non sta male ma non sta

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Venerdì 18 ottobre uscirà il suo nuovo“Torneremo insieme”. È l’disco cheincide. IlFranz Cattini l’ha rivelato al Corriere, parlando anche della salute del cantautore siciliano. “Non c’è più nulla nei cassetti. Direi che questo è l’di Franco”, dice Cattini. Negli ultimi tempi si è discusso molto della salute di. Alcune dichiarazioni sospette e un clima familiare piuttosto teso avevano fatto ipotizzare che il cantautore non stesse bene. Ipotesi avvalorata anche da un video girato a casa di Milo, in cuisembra particolarmente stanco. Cattini spiega al Corriere: “Non possiamo dire che stia, quando lo sentiamo al telefono dice di stare bene. Ma non sta sufficientemente bene da poter essere qui a ...

