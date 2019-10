Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)ha presentato ufficialmenteXT2, unadiperdi nuova generazione. È alimentata a batteria, dispone di uno schermo HD con risoluzione 1080p, e rispetto ai predecessori ora offre anche l’audio bidirezionale e una migliorata rilevazione del movimento. Ipartono da 109,99 euro, comprensivi dello spazio di archiviazione sul cloud. Non sono previsti canoni mensili o contratti di servizio obbligatori. Chi non dispone di un moduloSync può acquistare il pacchetto completo diXT2 e modulo Sync al prezzo di 119,99 euro. Per facilitare l’installazioneXT2 è priva di cavi, quindi non occorre posizionarla vicino a una presa di corrente. Questa telecamera diregistra fino a 80.000 secondi di video con un singolo set di batterie, che sono comuni stilo AA al litio ricaricabili. ...

Cascavel47 : Amazon Blink XT2 è la videocamera di sorveglianza smart per interni ed esterni con prezzi da 110 euro… - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Amazon Blink XT2, una videocamera di sorveglianza che dialoga con Alexa #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… - infoitscienza : Amazon Blink XT2, una videocamera di sorveglianza che dialoga con Alexa -