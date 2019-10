Super ticket in manovra 2020 | governo | “va abolito entro l’anno”

Manovra : Speranza - ‘abolire Superticket entro 2020’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Puntiamo all’abolizione del superticket in modo permanente dal 2020”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde così ai cronisti -entrando al convegno sul lavoro alla Cgil – che gli chiedono un commento alla Manovra.L'articolo Manovra: Speranza, ‘abolire superticket entro 2020’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al Superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Superticket - il ministro della Salute : “Abolirlo entro il 2020 è priorità assoluta” : "Si tratta di un balzello ingiusto di 10 euro sulle visite specialistiche che aumenta discriminazioni e diseguaglianze e nega a tanti l’accesso alle cure", he detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Al momento il Superticket viene applicato interamente in alcune regioni, mentre in altre varia a seconda del reddito del paziente: si tratta di una tassa aggiuntiva per determinate e specifiche ricette o visite ambulatoriali.Continua a ...

Ministro Speranza : “La priorità è abolire il Superticket” : “Per noi la priorità assoluta è sempre la stessa: abolire il superticket entro il 2020“. Parola del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che lo ha ribadito a margine della riunione di insediamento del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. “Si tratta di un balzello ingiusto di 10 euro sulle visite specialistiche che aumenta discriminazioni e diseguaglianze e nega a tanti l’accesso alle cure – ha ...

Manovra - verso l’assegno unico per i figli Come cambiano gli aiuti per la famiglia Superticket e quota 100 : i nodi e le novità : Le misure della Manovra non sono ancora definite. Tra le ipotesi in campo il piano casa da un miliardo

M5S - Di Maio : «Saremo sempre ago della bilancia in tutti i governi. Via il Superticket» : «Il M5S sarà sempre l'ago della bilancia di ogni governo, saremo sempre in Parlamento, per noi è difficile tornare indietro». Lo afferma a Napoli dal palco di Italia 5...

Abolizione Superticket - Zingaretti d’accordo con Speranza : “Sì al taglio per Italia più giusta” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sostiene la proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul taglio del superticket. Abolire il superticket è una necessità, sostiene Zingaretti, per "dare una mano a chi ha bisogno di aiuto" e per "costruire un'Italia più giusta". E rivendica anche di averlo già abolito nella Regione Lazio, dove è presidente in carica.Continua a leggere

Governo - Speranza e Zingaretti : abolire Superticket sanità. Di Maio : basta annunci prima i fatti : La sinistra al Governo vuole l’abolizione del super ticket sanitario, ben noto a chi almeno una volta ha dovuto ricorrere a prestazioni specialistiche e diagnostiche: "Ogni volta che un cittadino non accede alla sanità per ragioni di natura economica siamo di fronte a una sconfitta dello Stato" dice il ministro della Salute Roberto Speranza dalla colonne di Repubblica. Sanità, rivoluzione ticket: ...

Assistenza sanitaria - Speranza : aboliremo i Superticket sanitari : Assistenza sanitaria, Speranza: aboliremo i superticket sanitari. "Come scritto a pagina 104 della Nota di aggiornamento al Def"

Manovra - Speranza : “Aboliamo il Superticket”. Di Maio attacca : “Basta interviste e annunci - facciamo le cose e poi le diciamo” : Il neo ministro della Salute Roberto Speranza rilancia sulla necessità di abolire progressivamente il superticket di 10 euro che “aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze tra i territori e nei territori”. E incassa il sostegno del segretario Pd Nicola Zingaretti secondo cui “è ora di dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto. Ma da Luigi Di Maio arriva un altolà: “Troppi annunci, facciamo le cose e poi le diciamo ...

Zingaretti affianca Speranza nella battaglia contro il Superticket : Quella contro il superticket è la battaglia principale alla Sanità di Roberto Speranza, unico rappresentante di Liberi e Uguali fra i ministri del Conte bis. Una campagna che rilancia in un’intervista alla Repubblica in cui assicura che si batterà perché l’abolizione del superticket avvenga prima possibile. Una posizione che trova concorde Nicola Zingaretti, che su Facebook si schiera al fianco di ...

Speranza e Zingaretti : via i Superticket : 11.25 "Ogni volta che un cittadino non accede alla sanità per ragioni di natura economica siamo di fronte a una sconfitta dello Stato". Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista a Repubblica:il superticket aumenta le discriminazioni e le diseguaglianze e tra i territori e nei territori. Il segretario del Pd,Nicola Zingaretti, si è detto favorevole all'abolizione. "E'ora di dare una mano a chi ha più bisogno di aiuto", ...

Superticket sanitario : “Crea disuguaglianze - è da abolire il prima possibile” : “Ogni volta che un cittadino non accede alla sanità per ragioni di natura economica siamo di fronte ad una sconfitta dello Stato“: lo ha dichiarato a “La Repubblica” il ministro della Salute Roberto Speranza che annuncia che si batterà perché il Superticket scompaia il prima possibile. Il costo dell’operazione, secondo gli uffici del ministero, è di 550 milioni “ma visto che 60 sono già stati messi ...