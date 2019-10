Su YouTube ora puoi provare i trucchi con la realtà aumentata : Maker-up (Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Ar Beauty Try-On di Youtube è ufficialmente uscito dal periodo di test e diventa una funzionalità ufficiale del portale per la condivisione video. La funzionalità sfrutta la realtà aumentata per consentire agli spettatori di provare virtualmente un articolo di make-up protagonista del video che stanno guardando. Accedendo alla pagina di visualizzazione del video, gli ...

Ecco quanti dati consumano WhatsApp - YouTube - Netflix - Instagram - Skype - Facebook e Spotify ogni ora : quanti dati consumano YouTube, Netflix, Instagram, Skype, WhatsApp, Facebook e Spotify? Ecco i dati del consumo in gigabyte e megabyte ogni ora. L'articolo Ecco quanti dati consumano WhatsApp, YouTube, Netflix, Instagram, Skype, Facebook e Spotify ogni ora proviene da TuttoAndroid.

YouTube per Android migliora l’attivazione della Modalità scura : C'è un nuovo piccolo aggiornamento, versione 14.38, per l'applicazione di YouTube col fine di migliorare l'integrazione e la gestione della Modalità scura, che ultimamente è in forte diffusione. L'articolo YouTube per Android migliora l’attivazione della Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Google Play Music verso il tramonto : ora l’app YouTube promuove YouTube Music : YouTube Music è il servizio di streaming audio di Google ma, nonostante ciò, moltissimi utenti continuano ad utilizzare l’applicazione YouTube per ascoltare i propri brani preferiti, ovviamente sotto forma di video. In queste ore pare che Google abbia attivato una simpatica funzione all’interno dell’app YouTube pensata per funzionare a stretto contatto con YouTube Music. Nello specifico, mentre si guarda un video Musicale su ...

Diretta streaming di presentazione iPhone 11 : orario e link video YouTube del 10 settembre : Lo Steve Jobs Theater di Cupertino sarà quest'oggi 10 settembre alle ore 19 italiane il luogo in cui andrà in scena la presentazione dei nuovi iPhone 11, di cui potrete seguire la Diretta streaming attraverso il box video YouTube qui in basso. Saranno tre i modelli preposti, vale a dire iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, che andrà rispettivamente a compensare i precedenti iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. All'IFA 2019 di ...