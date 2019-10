Raffaele Volpi a Pietro Senaldi | Che cosa chiederò a Giuseppe Conte su Servizi

Conte e il Russiagate affidati a Raffaele Volpi - il leghista "calmo" : Ecco Raffaele Volpi , sprofondato in una panchina del cortile di Montecitorio. È appena stato eletto presidente del Copasir, il Comitato parlamentare che sovraintende ai servizi segreti e che si dovrà occupare di dossier bollenti, leggi alla voce audizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , sugli incontri tra gli 007 italiani e l’amministrazione statunitense. Fresco di nomina, Volpi siede al fianco di Lorenzo ...

Raffaele Volpi al Copasir - retroscena sul leghista : "Contatti M5s-Salvini". Terremoto : Conte vede il complotto : Il centrodestra converge su Raffaele Volpi . Sarà il leghista di lungo corso ed ex sottosegretario alla Difesa nel primo governo Conte il prossimo presidente del Copasir , poltrona che spetta alle opposizioni dopo il cambio di maggioranza e la "promozione" del dem Lorenzo Guerini a ministro della Dife

Chi è Raffaele Volpi - il salviniano doc eletto presidente del Copasir : Tra gli artefici della svolta nazionale della Lega, il nuovo presidente del Copasir Raffaele Volpi è stato sottosegretario alla Difesa nel Conte I, un ' salviniano doc' legato da rapporto personale a Matteo Salvini, tanto che, fino all'attribuzione dell'alloggio messo a disposizione dal Viminale, il segretario leghista ha a lungo alloggiato nell'appartamento del deputato lombardo, a pochi passi da Montecitorio, in occasione delle trasferte a ...

Chi è Raffaele Volpi - nuovo presidente del Copasir : Ex sottosegretario al ministero della Difesa nel governo gialloverde, 59 anni, pavese, lunga militanza parlamentare alle spalle (alla Camera dal 2008 con parentesi al Senato dal 2013 al 2018), Volpi viene considerato vicino a Giancarlo Giorgetti più ancora che a Matteo Salvini

Il deputato leghista Raffaele Volpi è stato eletto presidente del COPASIR : Il deputato leghista Raffaele Volpi è stato eletto presidente del COPASIR , il Comitato parlamentare sui servizi segreti. Volpi è stato eletto con sei voti (su dieci totali), dopo che per giorni si era parlato molto di chi il centrodestra avrebbe

Il leghista Raffaele Volpi eletto presidente Copasir. Primo dossier : Conte e il Russiagate : La Lega prende la presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che si occupa delle questioni di intelligence. È stato eletto il deputato leghista Raffaele Volpi con sei voti. Un voto è andato a Elio Vito, tre bianche.Dopo un braccio di ferro fra Lega e Fratelli d’Italia su chi dovesse assumere la guida del Comitato, ieri sera era stata trovata un’intesa attorno all’ex ...

Copasir - il leghista Raffaele Volpi candidato unico del centrodestra per la presidenza : È servita una riunione a Palazzo Madama tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, ma alla fine il centrodestra ha trovato l’accordo: il leghista Raffaele Volpi è il candidato unico di Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia per la presidenza del Copasir, lasciata vacante da Lorenzo Guerini, nel frattempo diventato ministro della Difesa. Domani, mercoledì, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – ...