Manovra | vertice a Palazzo Chigi con Conte e Gualtieri prima del cdm delle 21

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Manovra : vertice a Palazzo Chigi - 15 ottobre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Dalle ore 11:00 di questa mattina, vertice a Palazzo Chigi fra Conte e Di Maio per la Manovra economica, 15 ottobre 2019,

Manovra - il retroscena : Pd e M5s - scontro totale nella notte. Salta il vertice : scontro durissimo nella notte tra Pd e Movimento 5 stelle sulla Manovra. Tanto duro che alla fine è Saltato e slittato di 24 ore il Consiglio dei ministri. Per la prima volta, rivela il Corriere della Sera in un retroscena, non c'è stato solo un attacco ma anche una reazione. Motivo del contendere a

Manovra - tetto dei contanti a 1000 euro e detrazioni in base al reddito Le misure Quota 100 - scontro Pd-M5S : salta vertice : Inviato il testo della nuova legge di Bilancio a Bruxelles: gettito oltre le previsioni, mentre la rata Isa slitta al 2020 e così il Mef trova 3 miliardi di euro di coperture. Ecco tutte le misure

Manovra - i Cinque Stelle fanno saltare il vertice. Pd su tutte le furie : "Non vogliono risolvere i problemi" : Il vertice di maggioranza tenutosi lunedì 14 ottobre lo hanno fatto saltare i Cinque Stelle. È questa l'accusa che proviene da fonti Dem. Il Pd, si apprestano a spiegare, è "infastidito dalla tecnica di far saltare gli incontri invece di risolvere i problemi". Il mancato accordo riguardava in partic

Manovra - vertice notturno per le coperture : la dote per il cuneo fiscale sale a 3 miliardi : Con la legge di bilancio saranno già individuati fonti e strumenti di finanziamento per il piano famiglia da attuare con successiva legge delega. Immediato il taglio delle rette sugli asili nido. Tensioni nella maggioranza sulla caccia finale alle risorse. Italia Viva in pressing per abolire quota 100

Manovra - maggioranza divisa e lite su Quota 100. Vertice notturno a Palazzo Chigi : Tre miliardi di taglio delle tasse sul lavoro nel 2020 e l'ingresso in Manovra di un fondo per la famiglia. Sono le novità che spuntano sul tavolo del Vertice notturno sulla legge di...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100». Al via il vertice a Palazzo Chigi : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra : al via vertice di maggioranza : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi che ri riunisce per mettere a punto i dettagli della legge di bilancio e del dl fiscale. Sono presenti all’incontro le delegazioni dei partiti di maggioranza. L'articolo Manovra: al via vertice di maggioranza sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

