Roma | delibera del Campidoglio | i cinghiali che invadono le strade nella parte Nord della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ichei parchi e ledisaranno abbattuti. O, quando possibile, inviati presso allevamenti “a scopo alimentare”. La decisione è stata presa dalla Giunta capitolina guidata dalla sindaca Virginia Raggi, che lo scorso 27 settembre ha approvato unasul “controllo numerico”cosiddetta Sus Scrofa Linnaeus, cui è stato allegato lo schema di un protocollo d’intesa da sottoscrivere con Regione Lazio e Città Metropolitana. “Nel Lazio, come in tutto il territorio nazionale, il cinghiale rappresenta il principale fattore di conflitto tra specie animali e attività dell’uomo”, viene ricordato del testo del provvedimento, a riferimento dei tanti esemplari che affollano la Riserva Naturale dell’Insugherata e che insi rendono protagonisti di pericolose escursioni fra lecapitoline, attratti in molti casi dai rifiuti che con la crisi dei ...

