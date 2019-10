Perturbazione in avvicinamento al Nord Previsti temporali

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Valentina Dardari Aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali. Attese locali piogge in estensione al, dove le temperature caleranno Si sta avvicinando sulla nostra Penisola una nuova. Nella giornata di oggi, lunedì 14 ottobre, le temperature saranno ancora miti, con punte di 20 gradi ale 27-28 gradi al Sud e sulle Isole. Sulle regioni delè previsto però un peggioramento che già oggi porterà un aumento della nuvolosità. Come si legge su meteo.it, il tempo inizierà a mutare sul settore ligure e in serata nel resto del-Ovest dove, nella giornata di martedì, sono attese anche delle piogge di forte intensità sulla Liguria, l’alto Piemonte e il-ovest della Lombardia. La nuovaatlantica, la quinta del mese di ottobre, porterà quindi domani un netto peggioramento sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno. Dal ...

quartomiglio : Bollettino 14 Ottobre 2019: perturbazione in avvicinamento! - PettinatiOscar : @SeaMaryStar Allora aspettame, ce sta ‘na perturbazione in avvicinamento - arezzometeo : SITUAZIONE:Tempo in peggioramento dopo un inizio di giornata ben soleggiato a causa dell'avvicinamento di una pertu… -