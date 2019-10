Fonte : quattroruote

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Lasta collaudando un prototipo derivato dalla 570S che potrebbe presto dare vita a una serie speciale chiamata 620R. La Casa di Woking non ha ancora confermato nessun nuovo arrivo nel listino della Sport Series, ma le immagini lasciano ben poco all'immaginazione e un annuncio potrebbe probabilmente arrivare entro breve tempo.Aerodinamica derivata dalla GT4. La due posti, praticamente priva di camuffature, è ispirata in maniera evidente alla variante da competizione GT4 non omologata per l'uso. Proprio dalla GT4 derivano il cofano anteriore con gli sfoghi d'aria e l'intero paraurti anteriore con i canard laterali e lo splitter pronunciato. Al posteriore ritroviamo inoltre diffusore e ala fissa di grandi dimensioni praticamente analoghi a quelli della variante da pista. A tutto questo si aggiungono cerchi di lega specifici e una presa d'aria aggiuntiva sul tetto. ...

mattiamaestri46 : @GGiglio99 @PasqualeCatap12 @marco9894 @interista494 La McLaren mica è in lotta con i primi 3 - dinoadduci : McLaren - Primi test per la GT4 stradale -