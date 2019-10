A sorpresa Can Yaman sbarca a Roma | fans in delirio

Maluma : Jennifer Lopez lo ha raggiunto a sorpresa sul palco per cantante insieme “No Me Ames” : Durante il concerto di New York The post Maluma: Jennifer Lopez lo ha raggiunto a sorpresa sul palco per cantante insieme “No Me Ames” appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Lopez sfila per Versace a sorpresa e incanta Milano : il video : Milano Fashion Week, Jennifer Lopez in passerella a sorpresa durante la sfilata Versace Jennifer Lopez ha sfilato a sorpresa per Versace! Tutto è successo un’ora fa circa, durante la sfilata Versace alla Milano Fashion Week in cui è stata presentata la prossima collezione Primavera/Estate. Nessuno si aspettava l’ingresso della popstar né tanto meno qualcuno era al […] L'articolo Jennifer Lopez sfila per Versace a sorpresa e ...

Renzi : «Più di 40 parlamentari sono con me» - Ascani (a sorpresa) non c?è - arriva Tabacci : La casa della cena dei 40 Renziani, ma non c?erano tutti e non s?è mangiato quasi niente (un po? di riso e qualche mozzarellina) è a via Poli numero 3....

Elisabetta Canalis - festa di compleanno a sorpresa : Tiziano Ferro canta per lei Sere nere : Il suo rapporto con Maddalena Corvaglia sarà pure in crisi, ma non si può dire che Elisabetta Canalis non abbia degli amici su cui contare. La dimostrazione arriva nel giorno del suo compleanno, che ricorre il 12 settembre, quando in quel di Los Angeles la ex velina di Striscia la notizia rientra in casa con il marito Brian Perri e la figlia Skylar Eva e a sorpresa si vede spuntare fuori alcuni infiltrati speciali pronti ad augurarle buon ...

Eilisabetta Canalis - Tiziano Ferro organizza una festa a sorpresa per l’ex velina : la sua reazione è esilarante : Tiziano Ferro ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Elisabetta Canalis e, come si vede nel video, l’effetto sorpresa è decisamente riuscito. L’ex velina ha compiuto infatti 41 anni il 12 settembre e ha festeggiato con gli amici nella sua casa di Los Angeles. Nel filmato, pubblicato su Instagram proprio da Tiziano Ferro, si vede lei che entra in casa con il marito e la figlia e, quando vede gli amici sbucare fuori ...

Festa a sorpresa per Elisabetta Canalis - Tiziano Ferro le dedica “Sere Nere” : Elisabetta Canalis ha compiuto 41 anni il 12 settembre. Non c'è festeggiamento più bello che quello fatto in compagnia dei propri amici e infatti, la bella showgirl, ha ricevuto una bellissima sorpresa da altri volti noti dello spettacolo che, come lei, vivono ormai da anni negli Stati Uniti. Ecco spuntare Tiziano Ferro, Bianca Balti, Nina Senicar pronti ad abbracciare la festeggiata e cantare a squarciagola tutta la sera.Continua a leggere

Elisabetta Canalis - il compleanno a sorpresa è Canalised con Bianca Balti e Tiziano Ferro : Festa a sorpresa perfettamente riuscita quella organizzata da Bianca Balti e Tiziano Ferro per i 41 anni di Elisabetta Canalis. L'insolita coppia di amici ha preparato un party in stile brasiliano (a base di carni alla brace e specialità sudamericane) per festeggiare il compleanno dell'ex velina sarda nella sua casa di Los Angeles. Una sorpresa vera e propria documentata in un video pubblicato sui social dove Elisabetta Canalis (rientrata a casa ...

Elisabetta Canalis terrorizzata dalla festa a sorpresa : la reazione della showgirl è esilarante : La festa a sorpresa, non c'è che dire, è perfettamente riuscita. Tanto che la stessa Elisabetta Canalis che ieri ha festeggiato a Los Angeles 41 anni ha confessato: «Sono...

NBA – Zion Williamson sgancia la bomba : “Pelicans da titolo! Non sento la pressione - saremo realtà e non sorpresa” : Zion Williamson carica l’ambiente Pelicans in vista della prossima stagione: secondo la prima scelta al Draft 2019 New Orleans può puntare al titolo Il countdown verso la nuova stagione NBA scorre veloce e cresce sempre più l’attesa per vedere l’esordio ufficiale nella lega di Zion Williamson, il talento che ha impressionato con la maglia di Duke e che ha le carte in regola per confermarsi in NBA. Credits: Instagram ...

Tale e Quale Show - Flora Canto : "Spero sarà una sfida per me e una sorpresa per voi" | VIDEOINTERVISTA : L'attrice è nel cast della nona edizione del varietà condotto da Carlo Conti, al via su Rai1 da venerdì 13 settembre

Camila Cabello ha raggiunto a sorpresa sul palco Shawn Mendes durante il concerto di Toronto per cantare “Señorita” : Il bacio c'è stato o non c'è stato? The post Camila Cabello ha raggiunto a sorpresa sul palco Shawn Mendes durante il concerto di Toronto per cantare “Señorita” appeared first on News Mtv Italia.

Vacanza con sorpresa : un orso in bagno in un albergo nel Montana : Ospite a sorpresa per una famiglia in Vacanza nello Yellowstone Park che al ritorno da una gita trova nel bagno della camera d'albergo un orso entrato dalla finestra lasciata aperta. Il “Buck's T-4 Lodge & Restaurant” è uno degli alberghi più famosi e rinomati nel Montana, grazie alla sua atmosfera un po' rustica data dal fatto di sorgere all'interno dello Yellowstone Park e di aver quindi voluto regalare progettualmente ai suoi clienti ...

Forum - Barbara Palombelli torna in onda su Canale 5 : alla prima puntata - una enorme sorpresa : Dopo il successo della passata stagione (chiusa con una media che ha superato il 18% di share e 1.500.000 di spettatori), Barbara Palombelli riapre le porte di Forum, il tribunale più longevo e famoso della televisione italiana. A inaugurare la nuova stagione una puntata speciale dal titolo “Il diri

Amici - Biondo in lacrime : la confessione a sorpresa del cantante : Biondo dopo Amici, continua il successo del cantante Nonostante la sua edizione sia finita da un bel po’ Biondo sta avendo successo dopo Amici di Maria De Filippi, nel senso che si è ritagliato uno spazio nel mondo della musica e i suoi singoli continuano ad essere scaricati; ne è un esempio lampante il pezzo […] L'articolo Amici, Biondo in lacrime: la confessione a sorpresa del cantante proviene da Gossip e Tv.