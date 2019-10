Milano-Roma | numeri di due città a confronto

Risultati Serie A Basket 3ª Giornata – Milano torna al successo - cade la Fortitudo : ok Roma e Reggio Emilia : L’Olimpia Milano torna a vincere, sconfitta la Fortitudo, vittorie per Roma, Reggio Emilia e Treviso: i Risultati della 3ª Giornata della Serie A di Basket Dopo le vittorie di Trento e Brindisi negli anticipi del sabato, la 3ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con ben 5 match in attesa di Virtus Bologna-Venezia, il posticipo che chiudere la domenica. Apre le danze l’Olimpia Milano impegnata nel lunch match contro Trieste. La ...

Serie A Basket – L’Olimpia Milano asfalta Trieste - Roma vince il testa a testa con Cremona : Nei due anticipi domenicali della terza giornata di Serie A di Basket, vincono Olimpia Milano e Roma al cospetto di Trieste e Cremona Iniziata ieri con i successi di Sassari e Brindisi, la terza giornata della Serie A di Basket prosegue oggi con i due anticipi domenicali. L’Olimpia Milano si impone senza problemi su Trieste, stendendo i propri avversari con il punteggio di 88-73. Un dominio totale quello degli uomini di coach ...

Mediaset - inizia la smobilitazione da Roma : 29 giornalisti trasferiti a Milano dall’11 novembre. Si va verso centralizzazione della produzione : Questa volta si inizia per davvero. Dopo aver “minacciato” diverse volte di voler centralizzare la produzione nella sede di Cologno Monzese, senza però mai dare il là alle intenzioni, adesso Mediaset trasferisce 29 giornalisti di News Mediaset da Roma a Milano. C’è anche una data: l’11 novembre. Una scelta apertamente contestata dall’assemblea a luglio. La posizione è poi stata nuovamente ribadita ...

Dazi : Salvini - ‘se sbagliano Parigi e Berlino non paghino Roma e Milano’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Ricordiamo che i Dazi arrivano come reazione a presunti aiuti europei che sostanzialmente hanno coinvolto Francia e Germania. Quindi noi come Italia rischieremmo di pagare per l’ennesima volta per eventuali errori altrui. Se in Europa qualcuno ha sbagliato paghi, non è che sbagliano a Parigi, sbagliano a Berlino e poi il conto arriva a Roma o arriva a Milano”. Lo ha affermato Matteo ...

Case di pregio - Milano supera Roma per prezzi e domanda : È un quadro di incertezza sulla ripresa economica e di maggiore cautela nelle decisioni di investimento quello che caratterizza oggi la situazione italiana. Anche nell’immobiliare. A dimostrare il rallentamento sono stati i dati dell’agenzia delle Entrate in relazione al secondo trimestre 2019, tre mesi in cui la crescita delle compravendite residenziali si è fermata a un +3,9% rispetto al +8,8% dei tre mesi precedenti

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019-2020 : bene all’esordio Padova - Milano - Rapallo e Roma : SI è conclusa a Padova e Firenze la prima giornata della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: le squadre di Serie A1 sono state divise in due concentramenti da cinque formazioni che lotteranno fino a domenica per i tre posti a disposizione per la Final Six che si disputerà a Roma a dicembre. Nelle gare odierne successi per Padova, Milano, Rapallo e Roma, che fanno un primo passo verso la qualificazione. Coppa Italia – Prima ...

Sciopero mezzi Atm Milano e Napoli - 27 settembre/ A Roma tutto ok - disagi in Toscana : Sciopero mezzi Atm Milano e Napoli, oggi 27 settembre: circolazione regolare a Roma mentre possibili disagi in Toscana: i dettagli

Sciopero per il clima : flash mob - sit-in e manifestazioni Da Milano a Roma : i cortei : Venerdì 27 la terza mobilitazione generale del movimento «Fridays for future». Non solo licei, anche le Università aderiscono all’appello degli attivisti guidati da Greta Thunberg

Assunzioni Agenzie Investigative a Milano - Roma e Torino senza data di scadenza : Le Agenzie Investigative Ponzi e Dogma ricercano nuove figure qualificate in funzione di tecnico informatico, responsabile commerciale, addetto ricerca dati e informazioni, agente e collaboratore investigativo, addetto alla divisione finanze, tecnico sicurezza informatica, operatore SEO, SEM e SMO, da posizionare nelle proprie strutture ubicate sul territorio italiano. Posizioni Aperte Ponzi Investigazioni seleziona profili esperti con ...

Mobilità : corse condivise e pagamenti smart - Wetaxi arriva a Roma e Milano (2) : (AdnKronos) – A fine corsa, se il prezzo che risulta al tassametro è inferiore, Wetaxi garantisce che sarà pagato quello, e non il corrispettivo più alto, calcolato dall’app. I passeggeri possono scegliere se pagare con carta di credito, PayPal, Satispay e portafoglio ricaricabile in app oppure pagare direttamente a bordo taxi; possono segnalare se si tratta di una corsa aziendale, cosìÌ? da tenere traccia di tutte le ricevute ...

Mobilità : corse condivise e pagamenti smart - Wetaxi arriva a Roma e Milano (3) : (AdnKronos) – Wetaxi, solo due mesi fa, ha raccolto 1,3 milioni di euro, tra risorse di business angel e family office, insieme a un finanziamento di 600mila euro concesso da Mediocredito Italiano (Intesa Sanpaolo). Massimiliano Curto, fondatore e amministratore di Wetaxi, spiega: “Il nostro scopo non è soltanto mettere a disposizione dei cittadini una modalità più affidabile per prenotare il taxi, ma anche supportare le ...

Mobilità : corse condivise e pagamenti smart - Wetaxi arriva a Roma e Milano : Milano, 17 set. (AdnKronos) – Sbarca da oggi a Milano e a Roma l’app per prenotare i taxi che collabora con le principali cooperative dei tassisti. Si chiama Wetaxi e in molte città d’Italia è già nota, soprattutto a Torino, dove è nata come spinoff del Politecnico. Già attiva su 4mila taxi, salirà a bordo di altri 2.300 tra il capoluogo lombardo e la capitale, dopo aver fatto ‘gavetta’ in una ventina delle ...

Casting per uno spot da girare a Roma e uno spettacolo teatrale a Milano : Casting aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per girare uno spot di carattere pubblicitario. Le riprese verranno effettuate nella Capitale nel mese di ottobre. Selezioni in corso, poi, di attori e attrici per uno spettacolo che verrà messo in scena a MTM Teatro Leonardo di Milano per la regia di Corrado d'Elia. Uno spot pubblicitario Per realizzare uno spot pubblicitario di una marca di bevande alquanto conosciuta, sono tuttora ...

Juve - Alex Sandro fa discutere : “Torino non ha lo stesso appeal di Roma o Milano…” : Alex Sandro è tornato in Brasile grazie alla pausa per le Nazionali, il terzino si candida ad essere un sicuro protagonista per fino al termine della stagione in campionato e Champions League, Lunga intervista al brasiliano Raiam Santos, visibile anche su YouTube. “Nel mio quartiere non è stato agevole crescere. Tanti miei coetanei sono in carcere, altri hanno preso brutte strade con la droga. Ricordo che andavamo a giocare a calcio, ...