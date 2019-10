Ginnastica | Mondiali 2019 | Finali di Specialità | in palio i pass per le Olimpiadi 2020

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità. Simone Biles vuole la doppietta d’oro - si chiude in bellezza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle Finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi si disputano le ultime Finali di Specialità e si conclude la rassegna iridata dopo dieci giorni di grande spettacolo. Alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si assegnano cinque titoli, l’attesa è tutta per Simone Biles che diventerà l’atleta più medagliata di ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità. Simone Biles per la doppietta trave-corpo libero - tre titoli al maschile : Oggi si concludono i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) andranno in scena le ultime cinque Finali di Specialità e calerà il sipario sulla rassegna iridata. TRAVE: Come sempre la favorita della vigilia è Simone Biles ma il fenomeno è reduce da due gravissimi errori negli ultimi eventi di prima fascia, alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali dell’anno scorso sbagliò malamente sui 10 cm ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finali di Specialità - tutti gli azzurri in gara (13 ottobre) : oggi domenica 13 ottobre si disputano cinque Finali di Specialità aii Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si conclude la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo. Simone Biles va alla caccia della magica doppietta tra trave e corpo libero, la statunitense è la grande favorita della vigilia e ha tutte le carte in regola per imporsi su entrambi gli attrezzi anche se sui 10 cm sarà sempre una roulette. Uomini ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità. Biles e Derwael - trionfi annunciati. Simone da record - Filippine dorate e la caduta degli Dei : Oggi si sono disputate le prime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Si sono assegnati cinque titoli alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania), analizziamo alcuni temi caldi emersi dal pomeriggio in terra teutonica. ORI ANNUNCIATI – Simone Biles e Nina Derwael rispettano il pronostico della vigilia, i loro trionfi al volteggio e alle parallele asimmetriche erano ampiamente annunciati e sono prontamente arrivati ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quanti soldi ha guadagnato Marco Lodadio vincendo l’argento? Cifra irrisoria - un pugno di euro : Marco Lodadio ci ha regalato un pomeriggio di ricchissime emozioni, ha conquistato la medaglia d’argento agli anelli ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un grandissimo risultato per l’azzurro che si è confermato sul podio iridato dopo il bronzo dell’anno scorso grazie a una prestazione davvero stellare sul castello, il suo esercizio è stato davvero perfetto ed encomiabile ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio meritava l’oro agli anelli? Esercizio di lusso - quei 33 millesimi da Colak lasciano dubbi : Un Balandin stellare, un Honma croce divino, degli elementi di forza cosmici, degli slanci sublimi, il doppio raccolto con doppio avvitamento perfettamente stoppato all’arrivo: questo, per sommi cami, è stato l’Esercizio da brividi che Marco Lodadio ha proposto nella Finale agli anelli dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’azzurro è stato semplicemente eccezionale, ha offerto la prestazione più bella della sua carriera, ...

Ginnastica - Mondiali 2019. Marco Lodadio : “Una medaglia bellissima - la dedico alla squadra. Io favorito alle Olimpiadi? : Sabato indimenticabile per Marco Lodadio che ha conquistato la medaglia d’argento agli anelli ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, l’azzurro si è confermato sul podio iridato dopo il bronzo di dodici mesi fa e ha ribadito la sua elevata caratura internazionale. Il romano ha eseguito l’esercizio perfetto, ha strabiliato con le sue prove di forza, ha stoppato l’uscita e ha fatto saltare il banco strappando anche il ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - podi e risultati. Vincono Biles e Derwael - Lodadio d’argento : Oggi sabato 12 ottobre si sono disputate le prime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si sono assegnati cinque titoli (tre maschili, due femminilie). Di seguito tutti i podi con i risultati e le varie cronache. Finali DI SPECIALITA’ Mondiali Ginnastica: podi E RISULTATI VOLTEGGIO (FEMMINILE) – Simone Biles (USA, 15.399), Jade Carey (USA, 14.883), Elissa ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio - il Cavaliere del Castello che esalta l’Italia. Argento da campione - ora le Olimpiadi. Chi è l’azzurro? : Cavaliere del Castello, dodici mesi fa. Custode del Regno, oggi. Gli appellativi per Marco Lodadio possono sprecarsi: l’anno scorso si rivelò al Pianeta della Polvere di Magnesio conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali sugli amati anelli; in questo pomeriggio non solo ha saputo confermarsi ma anzi si è migliorato come soltanto i fuoriclasse riescono a fare, ha scalato un ulteriore gradino del podio iridato e si è messo al collo un ...

Medagliere Mondiali Ginnastica artistica 2019 : risultati e classifica. Italia con 1 argento e 1 bronzo : I Mondiali 2019 di ginnastica artistica si disputano alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Di seguito il Medagliere completo. Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2019: # NAZIONE ORO argento bronzo 1. USA 3 1 1 2. Russia 2 2 1 3. Gran Bretagna 1 1 1 4. Belgio 1 0 0 4. Filippine 1 0 0 4. Turchia 1 0 0 7. Cina 0 2 1 8. Italia 0 1 1 9. Israele 0 1 0 9. Cina ...

VIDEO Marco Lodadio argento ai Mondiali di Ginnastica : riviviamo l’esercizio sugli anelli - apoteosi azzurra : Marco Lodadio ha conquistato la medaglia d’argento agli anelli ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica, il Cavaliere del Castello è salito sul podio grazie a un superlativo esercizio valutato con 14.900 (6.5) e ha anche staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il romano si è superato ancora una volta e ha migliorato il bronzo della passata rassegna iridata. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Marco Lodadio che è valso ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : MARCO LODADIO! ARGENTO MAESTOSO! L’azzurro vola alle Olimpiadi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles vince al volteggio davanti a Carey. L’oro al corpo libero finisce nelle Filippine Grazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, approfondimenti, video, dichiarazioni e tanto altro ancora. Buona serata a tutti. 191.10 Seconda medaglia per l’Italia in questi Mondiali dopo il bronzo della squadra femminile. I nostri Mondiali finiscono qui, domani non ci ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : il volo di Nina Derwael - l’Airone vince alle parallele. Whitlock imperatore al cavallo : Nina Derwael è una sentenza, vola sugli staggi, è impeccabile per eleganza ed esecuzione, infiamma il pubblico della Schleyer Halle di Stoccarda con delle combinazioni letteralmente da brividi e si laurea Campionessa del Mondo alle parallele asimmetriche. L’Airone di Sint-Truiden ha scaldato il cuore sul suo attrezzo di riferimento, è stata davvero perfettamente e si è imposta con uno schiacciante 15.200 (6.5): per la belga si tratta del ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles vince al volteggio! Ora le parallele - Derwael favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Simone Biles vince al volteggio davanti a Carey. L’oro al corpo libero finisce nelle Filippine 17.56 Tra pochissimi istanti la Finale alle parallele asimmetriche. 17.54 Il britannico Max Whitlock vince l’oro al cavallo con maniglie (15.500), terzo titolo iridato per il Campione Olimpico di Rio 2016 che ha avuto la meglio nei confronti di Lee Chih Kai da Cina Taipei (15.433) e ...