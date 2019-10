Ginnastica | Mondiali 2019 | Finali di Specialità | in palio i pass olimpici! La situazione

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio lotta per il pass olimpico! Cosa deve fare per qualificarsi a Tokyo 2020? Oggi finale agli anelli : Marco Lodadio è più agguerrito che mai e Oggi pomeriggio (ore 19.06) salirà sugli anelli per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Cavaliere del Castello sarà impegnato nella finale di Specialità dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica dove vengono messi in palio tre pass per la prossima rassegna a cinque cerchi e l’azzurro ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, non vuole farsi sfuggire il treno per il Sol ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio e la Finale agli anelli. Sogno medaglia - obiettivo pass olimpico : Marco Lodadio è ormai diventato il volto principe della Ginnastica artistica italiana al maschile, nelle ultime due stagioni è semplicemente stato straripante e ha rapidamente scalato le classifiche internazionali diventando uno dei migliori interpreti degli anelli. Il Cavaliere del Castello interpreta questo attrezzo in maniera sublime, eccellendo per la sua forza mista a eleganza che gli permette di eseguire una serie di elementi ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quando gareggia Marco Lodadio nella Finale agli anelli? Programma - orario d’inizio e tv : Oggi sabato 12 ottobre (ore 19.06) Marco Lodadio disputerà la Finale di Specialità agli anelli dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’azzurro, bronzo iridato lo scorso anno e argento europeo in primavera, si è qualificato col quinto punteggio di ammissione e va a caccia di una nuova magia alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania): il romano vuole confermarsi sul podio ma l’obiettivo minimo da conquistare è la qualificazione ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finali di Specialità - tutti gli azzurri in gara (12 ottobre) : oggi sabato 12 ottobre si disputano cinque Finali di Specialità aii Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si preannuncia grande spettacolo. Simone Biles e Jade Carey battaglieranno al volteggio, Nina Derwael vuole la conferma alle parallele asimmetriche, l’Italia si stringe attorno a Marco Lodadio che insegue la medaglia agli anelli e il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito il calendario completo, il ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Melanie De Jesus e Sam Mikulak vincono il Premio Eleganza : Sono stati assegnati i Premi Eleganza dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, si tratta del prestigioso riconoscimento conferito dalla Longines (la storica azienda produttrice di orologi). Tra le donne è stata scelta la francese Melanie De Jesus Dos Santos, Campionessa d’Europa all-around che in questa rassegna iridata è caduta durante la gara a squadre e nella finale del concorso generale individuale non riuscendo a raccogliere alcuna ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Nikita Nagornyy trionfa nell’all-around - che bis dopo gli Europei! Dalaloyan e Xiao si arrendono : Il russo Nikita Nagornyy è il nuovo Campione del Mondo all-around, il 22enne si è imposto alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) col totale di 88.772 punti e ha così completato la stagione perfetta dopo aver vinto il concorso generale degli Europei in primavera e aver trionfato nel concorso a squadre iridato due giorni fa. Il ragazzo di Rostov è stato il più costante in questo pomeriggio e si è reso protagonista di sei esercizi di assoluto ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Nikita Nagornyy Campione all-around! Edalli 17esimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani (ore 16.00) con le Finali di Specialità, ci sarà Marco Lodadio agli anelli. 18.52 Il russo Nikita Nagornyy è il nuovo Campione del Mondo all-around (88.772), firma la doppietta dopo il trionfo agli Europei. Il suo connazionale Artur Dalaloyan è costretto ad abdicare e si accontenta dell’argento (87.165) davanti all’ucrainoa ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Nagornyy e Xiao si sfidano per l’oro all-around! Battaglia finale alla sbarra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Nell’ultima rotazione: Nagornyy, Ruoteng e Dalaloyan alla sbarra con Wei, Verniaiev al corpo libero. 18.27 CLASSIFICA DOPO LA QUINTA ROTAZIONE. Il russo Nikita Nagornyy è in testa con 74.606, ha sei decimi di vantaggio sul cinese Xiao Ruoteng. Più distaccati il russo Artur Dalaloyan (72.932), l’ucraino Oleg Verniaiev (72.807), il cinese Sun Wei (72.523). Ludovico Edalli ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - Mikulak in testa a metà gara! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Tra poco la quarta rotazione. Mikulak al corpo libero. Nagornyy, Xiao e Dalaloyan al volteggio. 17.27 CLASSIFICA A META’ GARA. Lo statunitense Sam Mikulak è al comando con 44.291 tallonato dal russo Nikita Nagornyy (44.240) e dal cinese Xiao Ruoteng (43.958), leggermente più indietro l’ucraino Oleg Verniaiev (43.666), il russo Artur Dalaloyan (43.633) e il giapponese Kazuma ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - Xiao mette la freccia sui russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Rimane nelle posizioni che contano anche l’ucraino Oleg Verniaiev con un rilevante 43.666 al volteggio. 17.10 Artur Dalaloyan recupera subito mezzo punto sull’avversario diretto: 14.433 per il russo agli anelli. 17.08 L’esercizio agli anelli non è uno dei punti di forza di Xiao: 13.933 per il cinese. 17.03 Ora Xiao e i due russi andranno agli anelli mentre Mikulak al ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - che battaglia per l’oro tra i tre big! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Tutto pronto per ripartire. 16.36 Ora i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 16.34 Tra poco la seconda rotazione. Dalaloyan, Nagornyy e Ruoteng saranno al cavallo con maniglie. Ludovico Edalli è tredicesimo col 13.866 al volteggio e ora si trasferisce alle amate parallele pari. 16.32 CLASSIFICA. Al comando il russo Artur Dalaloyan con 15.200, alle sue spalle il connazionale Nikita ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - battaglia a tre per l’oro. Dalaloyan contro Nagornyy e Xiao : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Dalaloyan, Nagornyy e Xiao incominceranno al corpo libero, Edalli sarà invece al volteggio. Tra i possibili outsider il giapponese Kaya e gli ucraini Pakhniuk e Verniaiev. 15.53 L’Italia sarà rappresentata da Ludovico Edalli, già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Può puntare a un piazzamento attorno alla 15^ posizione. 15.51 Il cinese Xiao è ancora deluso ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles a caccia dell’ultimo record. Le Finali di Specialità per diventare la più medagliata di sempre : Simone Biles è semplicemente la ginnasta più forte di tutti i tempi, un concentrato di bravura che supera qualsiasi logica della fisica e che ha stravolto la Ginnastica artistica. Negli ultimi sei anni ha alzato costantemente l’asticella, ha inventato elementi impossibili, ha portato questo sport a livelli cosmici e soprattutto ha vinto tutto: non perde un all-around dal marzo 2013 quando all’American Cup venne sconfitta da Katelyn ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale all-around. Battaglia a tre per il titolo : Dalaloyan - Nagornyy e Xiao per lo scettro : La Finale all-around maschile aveva regalato grandissime emozioni ai Mondiali dello scorso anno quando Artur Dalaloyan e Xiao Ruoteng conclusero con lo stesso punteggio, il titolo venne assegnato al russo per la regola degli scarti e il cinese si dovette accontentare dell’argento. L’incredibile epilogo del concorso generale a Doha ha regalato grandissime emozioni al pubblico e oggi pomeriggio (dalle ore 16.00) andrà in scena una ...