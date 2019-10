Ciglia perfette | tutti i segreti per uno sguardo da star

Come avere sopracCiglia folte e perfette : Lo sappiamo Come va a finire: una spinzettata di qua, una di là e alla fine quando ti guardi allo specchio ti rendi conto di aver esagerato e che, più che due sorelle, le tue bellissime sopracciglia sembrano il più grosso errore della tua vita. Non temere: le sopracciglia ricresceranno presto. Nel frattempo, ti consigliamo qualche trucco per nascondere il misfatto e per farle ricrescere in maniera folta e definita. Pinzetta sì, pinzetta no? La ...