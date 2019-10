Vita e morte di Galeazzo Ciano gerarca imperfetto

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Matteo Sacchi Torna in libreria un classico della biografia storica. Stiamo parlando del corposo lavoro di Giordano Bruno Guerri. Una(1903-1944), riproposto per i tipi de La nave di Teseo (pagg. 814, euro 22). A quarant'anni dalla prima uscita, 1979, il volume, ponderoso ma scritto con penna agile, resta l'opera più completa sul percorso umano e politico del. Guerri lo ha aggiornato nella bibliografia e dà conto - in una breve introduzione - delle tesi storiografiche più recenti come quella di Eugenio Di Rienzo nel suo. L'impianto del volume però è rimasto immutato. Del resto Guerri per comporlo aveva indagato le fonti a tappeto e ascoltato una serie di testimoni oculari che a quarant'anni di distanza non sono più.ha attraversato come attore/osservatore privilegiato ladel Paese in alcune delle sue fasi più traumatiche.è ...

