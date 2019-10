Tennis | ATP Shanghai 2019 | quattro semifinali under 23! Berrettini con altri tre Next

Fonte : oasport

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Per la prima volta dal 1999 ci sono bensti di 23 o meno anni in un Masters 1000. A, infatti, iti che si daranno battaglia nella giornata di domani sul cemento cinese, fanno tutti parte dellaGen: negli ultimi 20 anni non era mai successo che isti fossero così giovani in un torneo della massima fascia (inferiore solo agli Slam). Il nostro Matteoha solo 23 anni e se la dovrà vedere col tedesco Alexander Zverev (22) mentre il greco Stefanos Tsitsipas (21) incrocerà il russo Daniil Medvedev (23). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Shutterstock

SkySport : ?? #Berrettini, è storia ?? L'azzurro in semifinale a Shanghai ? Battuto Dominic #Thiem in 2 set ?… - SkySport : ? #UltimOra #ShanghaiMasters ???? Matteo #Berrettini in semifinale ?? L'azzurro ha battuto Dominic #Thiem 7-6, 6-4 ?… - SkySport : ?? Altra straordinaria impresa di Matteo #Berrettini #SkyTennis #SkySport #ShanghaiMasters -