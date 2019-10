Razer annuncia il controller Raion

Razer annuncia il Seiren Emote : Il primo microfono con emoticon interattiva : Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Seiren Emote, il primo microfono per lo streaming di livello professionale dotato di un display per le emoticon. Razer Seiren Emote sincronizza le emoticon mostrate sul microfono con eventi in streaming, consentendo agli streamer di coinvolgere in un modo del tutto nuovo il proprio pubblico. Crea nuovi legami con la tua community Elemento centrale del Seiren Emote è il primo ...

Razer annuncia le cuffie gaming Nari Ultimate per Xbox One : Razer™, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Razer Nari Ultimate per Xbox One – le prime cuffie gaming al mondo con tecnologia aptica pensate per Xbox One. Basate sull’aptica intelligente HyperSense di Razer, le Nari Ultimate per Xbox One offrono percezione posizionale potenziata e immersione nel gioco senza precedenti. Razer HyperSense integra l’aptica di Lofelt™, azienda leader tedesca ...