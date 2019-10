Noi stiamo con i curdi perché odiamo i bavagli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Noicon inon dimentichiamo la loro eroica resistenza contro l’Isis. Erdogan, ancor prima di invadere il Rojava, ha sbattuto nelle sue galere centinaia di oppositori. Tra questi magistrati, avvocati, studenti, esponenti delle opposizioni. La Turchia è stata definita ed è il più grande carcere al mondo per giornalisti: chiunque abbia manifestato un pensiero critico verso il Sultano è stato perseguitato, denunciato, arrestato. I media indipendenti sono stati chiusi. Le istituzioni internazionali gli hanno tirato qualche buffetto,gli sono stati regalati fiumi di euro per svolgere il ruolo di gendarme e fermare i migranti, a cominciare a quelli in fuga da una Siria martoriata e insanguinata. Chiunque abbia a cuore le sorti dei diritti politici e civili, a cominciare dalla libertà di informazione, non può che scendere in piazza, reclamare ...

