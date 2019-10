Lega | Cinque stelle divisi su Zingaretti | è caos

Patto Cinque Stelle-Lega : bocciata l’inchiesta dell’Ue sulle interferenze russe : Nel mirino di Bruxelles le campagne di disinformazione del Cremlino. Citati i rapporti con Savoini e il Carroccio. L’imbarazzo tra i grillini

Giorgia Meloni : "La Lega e i Cinque Stelle mi avrebbero dovuta ascoltare più volte" : Giorgia Meloni, con il 43% di consensi diventa la seconda per gradimento, dietro solo a Giuseppe Conte e prima tra i leader di partito, avanti addirittura a Matteo Salvini. "Il gradimento personale fa sicuramente piacere ma il dato che più mi interessa che Fratelli d'Italia continua a crescere, nei

Cinque per mille alle forze dell'ordine - la proposta della Lega. Salvini : "Misura necessaria" : In conferenza stampa al Senato Salvini ha spiegato la proposta di legge che permette di destinare il 5x1000 alle forze dell'ordine: "È arrivata proprio stamattina ad alcuni poliziotti di Milano la notizia che hanno 71,80 euro di rimborsi per comprarsi gli abiti. Non perso che con questa cifra ti rifai il guardaroba. Il 5x1000 mi sembra sia necessario non solo per motivi economici".

Sondaggi elettorali : Lega - Cinque Stelle e Partito Democratico in leggero calo : I Sondaggi elettorali dei vari Istituti demoscopici relativi alla settimana appena trascorsa riportati su Youtrend e datati 26 settembre ci presentano un quadro abbastanza confuso riguardo alle intenzioni di voto degli italiani. Nessuno dei principali partiti politici sembra godere di buona salute e ognuno di essi sembra essere alle prese con problemi che ne inficiano parzialmente il gradimento dell'elettorato.

Matteo Salvini - la campagna acquisti della Lega mira ai Cinque Stelle delusi : "Ci saranno sorprese" : Matteo Salvini non apre solo al centrodestra, ma anche ai Cinque Stelle. Perlomeno a quelli delusi dal nuovo governo. Un'Opa nei confronti dei militanti, ma soprattutto degli eletti. Ecco perché, gli uomini di Salvini - come spiega Il Messaggero - rilanciano la possibilità di nuovi arrivi nel gruppo

Enrico Letta - la verità sulla fine del governo Lega-Cinque Stelle : "Ecco il giorno in cui è nata la crisi" : "Non so se fui io a convincere Conte, ma sono convinto che la svolta l'abbia fatta lui. A luglio, quando i 5 Stelle hanno dato a Ursula von der Leyen i voti per diventare presidente della Ue, Conte ha riportato l'Italia al centro della scena. Il governo con Salvini è finito quel giorno e il premier,

Sondaggio di Alessandra Ghisleri : "Lega primo partito al 30-32 per cento - Cinque stelle sotto il 17" : "Il partito che ha più consensi è quello dell'astensione. Quindi rabbia e confusione regnano in questo momento". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, in collegamento con Omnibus, su La7, presenta le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto degli italiani alle elezioni politiche:

Cinque piloti con un Legame speciale con Monza… : Jackie Stewart, Gerhard Berger, Jean Alesi, Damon Hill, Johnny Herbert sono Cinque piloti che con Monza hanno un rapporto speciale. Perché con l'Autodromo ognuno di loro ha avuto una storia a parte: qualcosa di personale che anche oggi, a tanti anni di distanza dai fatti, non smette di rivestire un significato unico e irripetibile.

Il MoVimento Cinque Stelle apre a Pd. Lega rilancia ma la porta sembra chiusa : Il MoVimento M5s apre al dialogo con il Pd: l'assemblea dei parlamentari ha dato, per acclamazione, mandato a Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, rispettivamente presidenti del gruppo Senato e del gruppo Camera, di trattare con i Dem. La Lega oggi rilancia con Matteo Salvini che ha detto di non "serbare rancore" e elogiato Luigi Di Maio che al governo "ha fatto bene", dicendosi disponibile a un governo dei 'si''. Ma le porte dei 5 Stelle ...

Crisi di governo - via alle consultazioni : si parte con Casellati - poi Fico | Zingaretti apre : "Cinque punti per trattare con il M5s"| Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Crisi di governo - diretta. Salvini : «Qualsiasi esecutivo contro la Lega» : Zingaretti a M5S : «Cinque punti per trattare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

L'eredità M5s-Lega : cinque miliardi di interessi extra sul debito : Vada come vada domani, il governo gialloverde in un solo anno ha fatto collezionare all’Italia 5 miliardi di interessi extra sul debito pubblico. A fare i conti in tasca al governo è Ilsole24ore. Quasi tutti parlano dell’Iva, di come sventarne l’aumento. Ma c’è già qualcosa che gli italiani stanno pagando, una tassa aggiuntiva. E che continueranno a pagare per le oscilllazioni esagerate dei nostri ...

La Lega riapre ai Cinque StelleIpotesi ritiro della sfiducia a Conte : "Io sono quello che non chiude mai le porte fino in fondo..". Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, risponde così alla domanda sulla possibilità di "ritessere la tela strappata con i 5 stelle" Segui su affaritaliani.it

