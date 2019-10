Giornata internazionale bambine e ragazze | Save the Children | “Una su dieci ha subito

Giornata internazionale delle bambine : 10.05 In occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze,che ricorre oggi, l'Unicef ricorda che ogni anno sono 12 milioni le ragazze con meno di 18 anni che si sposano precocemente;130 milioni le bambine tra 6 e 17 anni in tutto il mondo che non frequentano la scuola. Una ragazza su 4 tra i 15 e i 19 anni non ha lavoro nè frequenta corsi di istruzione o formazione, rispetto a meno di 1 su 10 maschi coetanei; circa 15 ...

10 gadget per festeggiare la Giornata internazionale del coniglio : Per festeggiare la giornata internazionale del coniglio , che quest’anno cade il 28 settembre, abbiamo selezionato un pot-pourri di accessori a tema rabbit che vi faranno drizzare le orecchie. Dallo splitter audio jack a forma di coniglietto perfetto per gli innamorati che vogliono ascoltare la musica assieme fino allo speaker bluetooth che emette anche luce ambient (preludio di quella cosa che si fa come conigli), le chicche sono tante. ...

10 gadget per mancini per festeggiare la loro Giornata internazionale : Oggi si celebra l’orgoglio mancino: si tratta infatti della giornata internazionale di chi usa come mano principale la sinistra. Per festeggiarla a tema, abbiamo selezionato 10 accessori utilissimi per chi scrive con la mano del diavolo (così veniva considerata non troppo tempo fa la mano sinistra). Dal mouse alla tastiera, gli accessori per “lefty geek” abbondano, così come gli utensili da cucina: chi ha il bernoccolo per i ...