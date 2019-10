Formula 1 | Marko va controcorrente | “Ferrari più lenta di quanto ci aspettassimo Il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il consulente della Red Bull ha parlato dopo la prima giornata di libere, soffermandosi sul livello della Ferrari e sul tifone Helmutvain Giappone, considerando come esagerato l’allarme scattato per il tifone Hagibis. Il super consulente della Red Bull ha snobbato la minaccia dell’uragano, sottolineando come quella di domani sarà una giornata persa per i team. Photo4/LaPresse Perriguarda l’attività in pista, l’austriaco ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Auto Motor und Sport: “questa volta abbiamo iniziato il weekend con il piede giusto. Tuttavia abbiamo provato troppe cose a livello di set-up, ci saremmo dovuti focalizzare maggiormente nel raccogliere dati per provare a chiudere il divario dalla Mercedes. Siamo allo stesso livello di Bottas, mentre Hamilton è troppo veloce per noi. Le Frecce ...

