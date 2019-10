E’ boom di farmaci falsi | due terzi contro l’impotenza

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 11 ottobre 2019)al secondo posto della contraffazione in Italia dopo l'abbigliamento, e gli urologi scendono in campo. Infatti, gli acquirenti sono soprattutto uomini con disfunzioni erettili che preferiscono il fai da te sul web e attraverso canali non ufficiali anzichè rivolgersi agli specialisti.Stando ai dati forniti Aifa (Agenzia italiana del farmaco), la tipologia diche sono stati più oggetto di sequestri è quella per il trattamento delle disfunzioni erettili - 60-70% del totale - e le tossine botuliniche, oltre agli integratori alimentari per celare la presenza illecita di principi attivi farmaceutici. Dal rapporto 'Illicit Trade: Converging Criminal Networks' del 2016 è emerso che il 32% deicontraffatti non contiene principi attivi, il 20% ne contiene in quantità non corrette, il 21.4% è composto da ingredienti sbagliati, il 15.6% ha corrette quantità di ...

JTurandot : Questi due Un giorno Prima de Natale Prendono mio yet....E boom Cado chiuso Così imparano a prendere i farmaci a ni… -